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Минчанка вынесла из магазина в сумочке перфоратор и шлифмашинку

12.02.2020 08:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанка вынесла из магазина в сумочке перфоратор и шлифмашинку
Фото из открытых источников

В конце декабря 2019 года в Заводское РУВД столицы обратились сотрудники магазина, которые сообщили, что неизвестная женщина украла перфоратор и шлифовальную машинку общей стоимостью около 500 рублей.

Правоохранители установили, что к хищению причастна ранее судимая 28-летняя минчанка. Она сняла с устройств защитные наклейки, после чего вынесла их в сумочке. В последующем женщина продала инструменты на рынке.

Выяснилось, что это не первое подобное преступление подозреваемой. Она вынесла ещё один перфоратор, шлифовальную машинку и шуруповерт. 

Часть повторно похищенного имущества девушка также продала на рынке, оставшиеся инструменты у нее были изъяты и возвращены в магазин, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Минчанка вынесла из магазина в сумочке перфоратор и шлифмашинку
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В общей сложности женщина похитила из строительного магазина имущества на 1300 рублей.
 
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