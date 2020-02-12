Минчанка вынесла из магазина в сумочке перфоратор и шлифмашинку

В конце декабря 2019 года в Заводское РУВД столицы обратились сотрудники магазина, которые сообщили, что неизвестная женщина украла перфоратор и шлифовальную машинку общей стоимостью около 500 рублей.
Правоохранители установили, что к хищению причастна ранее судимая 28-летняя минчанка. Она сняла с устройств защитные наклейки, после чего вынесла их в сумочке. В последующем женщина продала инструменты на рынке.
Выяснилось, что это не первое подобное преступление подозреваемой. Она вынесла ещё один перфоратор, шлифовальную машинку и шуруповерт.
Часть повторно похищенного имущества девушка также продала на рынке, оставшиеся инструменты у нее были изъяты и возвращены в магазин, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.