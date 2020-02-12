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Еще не заделали (но есть причина). Как там провал в асфальте размером с автомобиль на Островского в Гомеле?
Источник материала: Tut.by
Причиной
Работники «Гомельводоканала» устранили порыв трубы. В соседних домах для этого пришлось отключить на несколько часов холодную воду.
Одлнако яму пока не заделали. Устранив повреждение на водопроводе, специалисты решили провести еще и профилактику в канализационной системе. На это уйдет несколько дней, после чего проезжую часть и нарушенное благоустройство восстановят.
Участок дороги, где яма, перекрыт. Попасть в жилую зону можно с другой стороны улицы.
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Еще не заделали (но есть причина). Как там провал в асфальте размером с автомобиль на Островского в Гомеле?
Причиной провала в асфальте на улице Островского стало повреждение водопровода
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