Еще не заделали (но есть причина). Как там провал в асфальте размером с автомобиль на Островского в Гомеле?

Источник материала: Tut.by

Причиной провала в асфальте на улице Островского стало повреждение водопровода, сообщили газете «Советский район» в Водоканале.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Работники «Гомельводоканала» устранили порыв трубы. В соседних домах для этого пришлось отключить на несколько часов холодную воду.



Фото: Вячеслав Коломиец

Одлнако яму пока не заделали. Устранив повреждение на водопроводе, специалисты решили провести еще и профилактику в канализационной системе. На это уйдет несколько дней, после чего проезжую часть и нарушенное благоустройство восстановят.

Участок дороги, где яма, перекрыт. Попасть в жилую зону можно с другой стороны улицы.