«Я даже хотела удалить ребра». Белорусские певицы показали фото без макияжа и рассказали о принятии себя

Источник материала: Tut.by

Наблюдая за жизнью медийных личностей, кажется, что они всегда выглядят безупречно и у них точно нет комплексов. Редакция LADY решила узнать, так ли это. Для этого мы попросили трех белорусских исполнительниц показать фото без макияжа и рассказать о принятии себя.

Анна Шаркунова: «Всю жизнь борюсь с низкой самооценкой»

О комплексах

— Я всю жизнь борюсь с низкой самооценкой и неуверенностью в себе, пытаясь уходить от вопросов «смогу ли?», «достаточно ли хороша?». С принятием себя у меня до сих пор возникают проблемы. А в юности и вовсе очень смущалась своей угловатости и хотела удалить ребра, чтобы у меня наконец-то появилась талия. Прошло. (Улыбается.)

Когда начала выступать на сцене, хотела стать идеальной. Поэтому слушала всех, кто говорил, что пора похудеть, мучила себя диетами и даже одно время ела только отруби. В итоге довела себя до депрессии. Но успешно с этим разобралась, разрешив себе быть разной, неидеальной.

Меня всегда спасало то, что мне удавалось делать хорошо. К примеру, в школе я не была знойной красоткой, но хорошо читала стихи, пела, играла на музыкальном инструменте и в КВН. И это позволило мне уже тогда понять, что главное — не красота, а твое обаяние и энергия, которую чувствуют окружающие.

То есть я начала себя рассматривать через призму того, что могу классного сделать, чтобы быть полезной людям.

О бережном отношении к себе

— Как полюбить и принять себя? Говорить и делиться рекомендациями легко, но на практике все гораздо сложнее. Однако я точно уверена, что все у нас в голове. Поэтому нужно постараться осознать и принять, что мы можем быть неидеальны, но при этом любимы. Перестать сравнивать себя с другими в Instagram, а быть счастливыми здесь и сейчас — задача вполне реальная.

Также очень важно окружить себя людьми, которые в вас верят. Это просто необходимо. А если кто-то постоянно говорит вам, что делать, как нужно выглядеть, и прессует, рассказывая, что вы недостаточно хорошая и красивая, — посылайте куда подальше таких «доброжелателей».

Вообще, красота — понятие относительное и быстро проходящее. В 35 начинаешь это замечать. Но я люблю свой возраст и ощущение себя в нем. На сегодня я поставила перед собой цели по весу и качеству тела, которые требуют все большей дисциплины и ограничений. Однако не сумасшедших, а осознанных.

Бережное отношение к себе — моя новая философия.

И о макияже как прикрытии

— Я люблю косметику, но в каждодневной суете не всегда успеваю краситься. Да и зачем, если мужчины, судя по моим наблюдениям, макияж не замечают. Они видят состояние женщины, считывают ее энергетику. Впрочем, если косметика помогает вам чувствовать себя лучше, — лицо нужно рисовать. (Улыбается.)

Например, когда я на сцене, макияж — моя маска-прикрытие. Обожаю примерять на себя различные образы и роли, вжиться в которые помогает мейкап. Но за пределами сцены эта маска мне не нужна.

Алена Ланская: «В 16 лет поняла, что со мной что-то не так»

— Оценивать себя как девушка, а не как девочка-подросток, я стала где-то в 16 лет. Тогда в голове появилась мысль, что со мной что-то не так, ведь я какая-то очень крупная.(Улыбается.)

А когда спустя еще два года приехала на кастинг в продюсерский центр, услышала следующее: «Да, у вас есть данные, но вам придется много работать и привести себя в порядок».

На тот момент при росте 165 см я весила 62 кг, вероятно, это действительно выглядело не слишком изящно. Поэтому начала худеть. Это был период экспериментов и принятия себя. Я перепробовала множество диет, налегла на спорт, но ничего не менялось. И только прочитав о кето-диете и опробовав ее на себе, я добилась желаемого результата.

Спустя месяц я сбросила 6 кг, а затем, когда перестроилась на нормальный рацион, — 10. Мне пришлось не только полностью пересмотреть свои вкусовые предпочтения, но и отношение к самой себе. Так, я стала вегетарианкой и уже два года не ем мясо. Выбрав этот образ жизни, я нашла оптимальный вариант питания, который помогает держать себя в хорошей форме.

О том, как принять и полюбить себя

— Любить себя — это не просто эгоистичное чувство, а понимание того, что у тебя есть ты и что только ты несешь ответственность за то, что с тобой происходит. Это касается и питания, и организма в целом, о котором мы должны заботиться. Я, к примеру, решила, что не хочу кормить свой организм третьесортными продуктами.

В этом и заключается принятие — взять за самого себя ответственность. Ведь мы — это то, что себе позволяем. Если мы разрешаем себе есть все подряд и вести неправильный образ жизни, то о каком здоровье и гармоничном внешнем виде можно говорить?

Об экспериментах с внешностью

— Конечно, как и все девочки, я часто проводила эксперименты с внешностью, особенно с волосами. Подстригала их, красила. Но постепенно пришло понимание, что естественная, натуральная красота человека — это и есть его главная изюминка. И неважно, нос у тебя картошкой или узкие глаза — это твоя индивидуальность.

Понять это мне помогла мама, которая ценила натуральную женскую красоту и всегда мне говорила: «Алена, ни в коем случае не меняй себя. Естественность — это твое». На сегодня у меня натуральный цвет волос. Что касается косметики, то в силу своей профессии я вынуждена делать минимальный макияж. Но если я на отдыхе, то полностью отказываюсь от декоративной косметики, даю отдых и коже лица.

Кстати, отлично тонизирует лицо лед из настоя ромашки — он всегда есть в моем морозильнике. Также, если позволяет время, делаю маски, например из сметаны с огурцом. К слову, в юности я частенько пользовалась «народными рецептами». Допустим, чтобы волосы были мягкими и хорошо расчесывались, нужно в воду добавить немного лимонного сока.

Однако главный «рецепт» красоты — в балансе между внутренней красотой и внешней. А чтобы достигнуть этого баланса, нужно уделять такое же внимание своему саморазвитию, как и уходу за собой. А еще своему здоровью и профессиональной деятельности, в которой нужно постоянно совершенствоваться.

Фото: https://www.instagram.com/p/B8CywJGFpiZ/ , https://www.instagram.com/p/B77P3Tpl_e2/ , https://www.instagram.com/p/BygFaCJCyfL/ , https://www.instagram.com/p/BxoqLIriZY7/ , https://www.instagram.com/p/BtKSaCcl-40/ , https://www.instagram.com/p/BomwLfAlZGt/ , https://www.instagram.com/p/Be3Tl-XlnWR/

Валерия Грибусова (вокалистка проекта VAL): «Когда это все мне надоело, я постриглась налысо»

— Я никогда не была особенно худой девочкой — у меня такой тип конституции, широкие бедра. Из-за этого, когда училась в «Студии моды Сергея Нагорного», мне порой казалось, что со мной что-то не так. Ведь в классе были более худенькие девочки, против которых я была просто Бейонсе, условно говоря.

Были некоторые переживания и по поводу лица: за счет довольно крупной нижней челюсти оно у меня не совсем стандартное и правильное. Но при этом меня часто сравнивают с какими-то актрисами или известными личностями. Недавно, например, мне сказали, что я похожа на принцессу Диану.

Сейчас мне нравится, как я выгляжу, нравится мое лицо. Но когда училась в модельной школе, было неприятно осознавать, что ты не такая, какой должна быть модель. Точнее, как все ее представляют. Обрести уверенность в себе мне помог Vogue — не журнал, а танец. Я обожаю этот стиль и очень органично себя в нем чувствую.

Поэтому, если вы сомневаетесь в себе, считаете себя некрасивыми или какими-то не такими, как все, — Vogue именно то, как мне кажется, что вам нужно. Он поможет полюбить себя, раскрыться и обрести уверенность.

О самом эффективном средстве для красоты и способе обнулиться

— Эксперименты с волосами я проводила частенько. Так, до 22 лет у меня были длинные и натуральные волосы, а потом я захотела стать холодной блондинкой — и стала. Правда, несмотря на то, что все процедуры были сделаны в дорогих салонах и хорошими мастерами, волосы я испортила. Пришлось коротко подстричься и перекраситься в темный цвет. А когда мне надоело и это, я постриглась практически налысо.

Делала все это, потому что мне хотелось меняться, хотелось раскрываться как-то по-другому. Ведь с новой прической ты начинаешь вести себя иначе, меняется и восприятия тебя другими людьми. Также она помогает начать все сначала, обнулиться и двигаться дальше. Как это было со мной после того, как состригла волосы почти под ноль. Сейчас отращиваю их, так как мне не хватает длины и динамики. Поэтому серьги от Vedovka — мое спасение. (Улыбается.)

А вот косметикой в повседневной жизни не пользуюсь. Состояние кожи меня устраивает, можно и так ходить. На концерты, конечно, лицо рисую. Самое ужасное после этого — смывать макияж. Терпеть этого не могу, так как каждый раз идет борьба между тем, чтобы пойти в ванную или отправиться сразу спать. Кстати, сон — самое эффективное средство для красоты и лица, и голоса.

О разговорах с самим собой и эффективных книгах

— Принять и полюбить себя помогут не только танцы, но и любое другое творческое направление: музыка, живопись, дизайн, мода. Также необходимо работать над собой и с точки зрения психологии. Например, разговаривать с собой — и необязательно вслух. А еще читать хорошие и правильные книги.

К примеру, недавно я прочла книгу датской писательницы и психотерапевта Илсе Санд «Близко к сердцу. Как жить, если вы слишком чувствительный человек». Мне кажется, что она как раз-таки о людях, которые много сомневаются в себе, и автор им подсказывает, что с этим делать.

Кстати, обращение к специалисту — психологу — тоже не будет лишним. А если вы не можете рассказать постороннему человеку о своих проблемах, то поговорите с мамой или другим близким человеком, другом.

О том, как важно быть собой

— Быть собой — это очень красиво. Поэтому не нужно терять свою уникальность, «преображаясь» с помощью различных инъекций, пластических операций и так далее. К этому я призываю и во время своих выступлений. И у нас даже есть песня « Кто ты есть », в которой мы говорим о важности принятия себя таким, какой ты есть.

Разумеется, если речь идет о шоу-бизнесе, то во внешности должно быть то, что зацепит зрителей. Но это не значит, что нужно делать то, что противоречит твоей жизненной позиции. То есть если я против инъекций, то ни за что и никогда не буду их делать — планирую стареть красиво. (Улыбается.)

Девушкам, которые не уверены в себе, я бы посоветовала не бояться экспериментировать с прической, стилем в одежде, общаться с разными людьми, путешествовать, верить в свою мечту и не переставать искать себя. Ведь когда вы найдете то, что вам по душе, — обретете гармонию с собой.

Благодарим бар-кофейню Mon Nom и свадебный салон Bonjour за предоставление площадки для съемки.

Ближайший концерт — « 13 оттенков любви », где можно будет увидеть и услышать Анну Шаркунову, Алену Ланскую и Валерию Грибусову, пройдет 14 февраля во Дворце Республики.