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Без срока давности: через 12 лет минчанина обвинили в распространении нацистской символики

12.02.2020 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Правозащитный центр «Весна» обратился Алексей И., к которому вечером 5 февраля пришёл домой участковый инспектор Андрей Савченко для составления протокола об административном правонарушении якобы за распространение нацистской символики.

Поводом для визита участкового и привлечения Алексея к административной ответственности по ст. 17.10 КоАП («Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики») послужила картинка, которую минчанин разместил в социальной сети ВКонтакте 12 лет назад.


Картинка, за публикацию которой минчанина будут судить

Милиционер сообщил также, что уведомление пришло из ГУБОПиК, и он обязан провести опрос Алексея, составить протокол и направить его в суд.

«Алексей И. 15.08.2008 года, находясь в неустановленном месте, с использованием глобальной сети Интернет, посредством социальной сети «Вконтакте» на странице, пользователем которой является, с целью публичной демонстрации разместил в публичном доступе изображение с нацисткой символикой, которое 28.01.2020 в 14.00 в ходе мониторинга глобальной сети Интернет было выявлено оперуполномоченным третьего отдела пятого управления ГУБОПиК Игорем Бушило», - значится в протоколе об административном правонарушении.

Суд Советского района г. Минска рассмотрит дело против Алексея И. 17 февраля 2020 г. в 9:40.

Юрист «Весны» Алексей Лойко считает, что после волны репрессий за акции против углубленной интеграции с Россией правоохранительные органы «озаботились» распространением экстремистских материалов.

«Мы внимательно будем отслеживать и оценивать рассмотрение дела об этом административном правонарушении. Очень важно, чтобы суд его рассматривал с точки зрения международного стандарта свободы выражения мнения: с учетом того, с какой целью человек размещал картинку, которая послужила поводом для составления протокола, контекст её размещения, и того, на какие общественные отношения может посягать такое изображение.

Привлечение человека к ответственности должно сопровождаться подробным обоснованием того, какой вред или угрозу нанесения вреда несёт размещение такой картинки, и почему за двенадцать лет ГУБОПиК только сейчас заинтересовался данной картинкой», – подчеркнул правозащитник.

 
Теги: Минск
 
 
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В Правозащитный центр «Весна» обратился Алексей И., к которому вечером 5 февраля пришёл домой участковый инспектор Андрей Савченко для составления протокола об...
 
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