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Все виды электронной цифровой подписи теперь можно получить в «одном окне»
12.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Цифровизация в нашей стране уверенно движется к уровню международных стандартов, в Беларуси продолжается развитие безбумажного документооборота. В Национальном центре маркетинга теперь можно получить все виды электронной цифровой подписи в «одном окне».
С 3 февраля на базе областных филиалов Национального центра маркетинга работают Регистрационные центры ГосСУОК. Здесь можно получить как атрибутный сертификат для участия в процедурах госзакупок, так и сертификат ГосСУОК. Другими словами, теперь в «одном окне» можно получить сертификаты, которые применимы для всех государственных информационных систем нашей страны, что значительно облегчает процедуру получения и экономит время пользователей. Комплексная услуга стала доступна во всех областных городах Беларуси.
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен.
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