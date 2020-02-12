Все виды электронной цифровой подписи теперь можно получить в «одном окне»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Цифровизация в нашей стране уверенно движется к уровню международных стандартов, в Беларуси продолжается развитие безбумажного документооборота. В Национальном центре маркетинга теперь можно получить все виды электронной цифровой подписи в «одном окне».

С 3 февраля на базе областных филиалов Национального центра маркетинга работают Регистрационные центры ГосСУОК. Здесь можно получить как атрибутный сертификат для участия в процедурах госзакупок, так и сертификат ГосСУОК. Другими словами, теперь в «одном окне» можно получить сертификаты, которые применимы для всех государственных информационных систем нашей страны, что значительно облегчает процедуру получения и экономит время пользователей. Комплексная услуга стала доступна во всех областных городах Беларуси.

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен.