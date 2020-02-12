Источник материала: Новости Волковыска

10 февраля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве», согласно которому с 1 января 2020 г. военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца.

По информации официального интернет-портал президента Республики Беларусь, документом определен порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, что позволит засчитывать данные периоды в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.

Для граждан, которые прошли срочную военную службу, службу в резерве, предусматриваются дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения, а также преимущественное право выбора места работы по специальности при распределении по завершении получения образования. Таким гражданам в год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Документом вводится норма о сохранении права пользования жилым помещением государственного жилищного фонда в общежитиях членами семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы.