В филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» прошла выездная коллегия управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома

Источник материала: Маяк Преднепровья

В текущем месяце выездная коллегия управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома прошла под руководством председателя райисполкома Дмитрия Мартиновича в одном из передовых хозяйств района — филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш». Сюда пригласили руководителей хозяйств, зооветспециалистов, чтобы показать, как, соблюдая технологию кормления и содержания крупного рогатого скота, можно получать высокие надои молока и, главное, сортом экстра.





В СК «Дуброва» в минувшем году на корову надоили 4500 килограммов молока, хотя это еще не окончательный показатель роста надоев. Руководством ставится задача выйти на пятитысячный рубеж. Планомерно и поступательно в хозяйстве обеспечивают прирост производства животноводческой продукции. В текущем году планируют получить 4700 килограммов молока на корову.

О том, как удается обеспечить рост производства валовой продукции, рассказали на МТК «Золотва-2», где в среднем на корову за день надаивают по 14,5 килограмма молока. Детально проанализировали технологию, начиная от запуска коровы, получения теленка и его содержания в последующем.

Как констатировал заместитель директора филиала СК «Дуброва» Михаил Севрюков, прежде всего должна быть каждодневная отлаженная работа, иначе высоких результатов не добиться. Это касается профилактики и лечения скота, ввода нетелей в основное стадо, а также наличия специалистов, дисциплины и ответственности работников на местах.

Численность дойного стада в хозяйстве составляет 1010 коров и неизменна вот уже на протяжении длительного времени. При этом проблемы с выбытием скота не отражаются на численности дойного стада, так как имеется 1200 телок разных возрастов, что составляет 120% к основному стаду. Без постоянного ввода нетелей молока не будет, уверены в хозяйстве. Поэтому работа в этом плане ведется непрерывная и кропотливая.

Еще один нюанс — наличие специалистов. На МТК трудятся главный зоотехник, главный ветврач, ветврач-терапевт, бригадир комплекса, его помощник, техник по искусственному осеменению и лаборант. Все на своих местах и четко выполняют свои обязанности.

Кормление скота — это составляющая успеха. Рацион кормления должен строго соблюдаться, и для разных периодов содержания коров он отличается по питательности и содержанию в нем концентратов. Поэтому на МТК концентрированные корма выдаются в виде кормосмеси, согласно физиологическому состоянию и рациону кормления. Также есть в наличии объемистые грубые и сочные корма.

Председатель райисполкома Дмитрий Мартинович отдельно обратил внимание присутствующих руководителей и специалистов на своевременное лечение коров, чтобы в последующем это не сказалось на количестве и качестве молока.

Так, в хозяйстве усиленную работу проводят по выявлению и лечению маститов у коров, находящихся перед запуском. Ежемесячно техником-осеменатором составляются списки коров для запуска. Ветеринарной службой проводится проверка этих животных на наличие мастита. При выявлении заболевания животное отделяется в другую секцию, где производится его лечение. Таким образом, молоко от таких коров не попадает в реализацию, а используется после пастеризации для выпойки телят.

После окончания этапа лактации у коров начинается один из значимых периодов — сухостойный. Весьма важно за 3 недели до отела и 3 недели после растелов поддержать буренок, обеспечив для них особенно тщательный уход и кормление. На МТК «Золотва-2» пристальное внимание обращено на рацион кормления скота. Кроме сочных кормов, кукурузного силоса и измельченного сена, коровы получают энергетические добавки с микро- и макроэлементами, не только поддерживающими иммунную систему, тонус, но и положительно влияющими на сохранность телят в последующем. Также во второй период сухостоя животным дают дополнительно 300 граммов глицерина. Причем питательной энергетической добавкой поливают корма. Эту работу проводят непосредственно операторы, закрепленные за раздоем животных, под пристальным контролем ветврача.

— Такую антимаститную программу в хозяйстве разрабатывали не один день. Получалось все далеко не сразу. Добиться положительных результатов было нелегко, — заверил заместитель директора филиала СК «Дуброва» Михаил Севрюков.

Изначально принялись за соблюдение санитарно-гигиенических норм операторами машинного доения. Закупили необходимые препараты для обработки до и после доения коров, одноразовые салфетки, провели учебу с операторами по соблюдению технологии. И лишь после начали работать со стадом. Постепенно, восстановив всю цепочку соблюдения технологии, всю работу взяли под жесткий контроль. Выявив очаг заболевания, конкретно работают над его устранением.

На МТК вот уже 2 года как используется видеофиксация, которая дает также свои положительные результаты. Например, если оператор машинного доения не подготовит вымя коровы к доению, либо нарушит иные установленные правила, последует лишение премии.

На сегодняшний день стоит задача и в других хозяйствах использовать видеофиксацию на МТК и МТФ.

Отдельно шла речь о применении необходимых ветпрепаратов для лечения животных. Как отметил ведущий ветврач Андрей Беленко, более дорогие виды препаратов приносят ожидаемый эффект выздоровления животных. Но, прежде чем приобрести их в большом количестве, хозяйство берет ветпрепараты у производителей для пробы, и только если специалисты увидят, что есть улучшение в лечении животных, закупают их в необходимых количествах.

Вся технология кормления и содержания скота в хозяйстве отработана до мелочей. В обязанности ночных сторожей входит подбрасывание кормов, чистка остатков. Когда корова идет на утреннюю дойку, производится очистка комплекса. Животное возвращается не только в чистое помещение, здесь уже лежат свежие корма.

В получении молока сортом экстра в хозяйстве заинтересованы все, но в первую очередь операторы машинного доения, у которых это сказывается на заработной плате. В среднем операторы машинного доения получают заработную плату около тысячи рублей. И в должностных инструкциях у них прописано принимать участие в зооветмероприятиях.

Не менее скрупулезная работа проводится по получению и содержанию телят. Так, новорожденного теленка в течение 1 часа в обязательном порядке выпаивают молозивом в количестве 10% от его массы тела. И это делается не только в дневное время суток, но и при необходимости ночью. 21 день маленький теленок находится в этой же секции, в индивидуальном домике. Сделав все необходимые вакцинации, его переводят на холодный метод выращивания. Телята содержатся в индивидуальных домиках на улице, где получают пастеризованное молоко и комбикорм КР-1.

Также четко в хозяйстве работают и с воспроизводством стада. Ведь весьма важно, чтобы проводилась ритмичная работа, чтобы ежемесячно происходило примерно одинаковое количество отелов, тогда будет, куда ставить телят, будет и постоянная продуктивность.

После практической части коллегия продолжилась подведением итогов работы отрасли животноводства за январь текущего года.

Как сообщил начальник производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Григорий Музыкантов, по итогам работы за первый месяц 2020 года валовая продукция составила 101% к уровню прошлого года. Но по производству молока чуть-чуть не дотянули до уровня прошлого года. Снижение допустили ОАО «Володарский», «Воронино», «Новобыховский», филиал «Мокрянский», «Следюки», «ПМК-85 Водстрой». При этом рост производства отмечен в ОАО «Быховский» на уровне 144%, «Обидовичи» — 105%, СК «Дуброва» — 101%.

В ряде хозяйств допущено снижение объемов реализации молока, остается низкой и товарность.

В некоторых хозяйствах возросла численность крупного рогатого скота, но поголовье молочных коров остается практически неизменным.

За январь показатель по производству (выращиванию) крупного рогатого скота составил 201,6 тонны, или 114% к аналогичному периоду прошлого года. В последнее время увеличились среднесуточные привесы КРС до 372 граммов. В январе текущего года получено на 95 голов больше приплода телят.

Среди поставленных задач на февраль месяц — обеспечить рост производства молока, улучшить качество реализуемой продукции, рационально использовать корма, обеспечить строительство индивидуальных домиков для содержания телят. Если все это выполнять на местах, то результат не заставит себя долго ждать. Год еще только начался и, если правильно организовать работу, все можно изменить в лучшую сторону. Отдельно было дано поручение навести порядок на животноводческих объектах. Также необходимо применять новую систему оплаты труда, чтобы каждый работник был ответственен за выполненную работу. И в случае падежа по бесхозяйственности, материально отвечал за нанесенный ущерб хозяйству. Так что — дисциплина, и еще раз дисциплина!

Наталья ЛЕВАЧКОВА.