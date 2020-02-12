В интервью британской газете The Guardian он сказал, что большинство экспертов склоняются к тому, что каждый зараженный может передать вирус еще как минимум двум людям, то есть показатель пораженности может составить 60-80%.





По словам Ляна, сейчас основными задачами являются определение масштабов распространения вируса, а также выяснение, действительно ли меры, принятые в Китае, дают результаты.





"Заразятся ли 60-80% населения Земли? Может быть, нет. Может, это произойдет волнообразно. Может быть, количество летальных исходов снизится", - сказал собеседник газеты.





"Допустим, меры Китая сработают, - продолжил он. - Но насколько долго можно держать школы закрытыми? Как долго можно блокировать целый город?"





Лян - один из экспертов мирового уровня в сфере коронавирусных эпидемий. В 2002-2003 гг. он работал вместе с британскими коллегами над сдерживанием эпидемии атипичной пневмонии.





Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года.





Согласно последним данным, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.