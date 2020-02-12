В ОАО «Воронино» уже сложился основной костяк опытных механизаторов

Источник материала: Маяк Преднепровья

В ОАО «Воронино» уже не первый год добросовестно трудится семья Цубатовых. Отец Юрий мастерски управляет не только трактором «Беларус-1221», но и летом трудится на кормоуборочном комбайне КЗС-12. Его трудовой стаж в хозяйстве уже свыше двадцати лет. Да и его родители тоже трудились в сельском хозяйстве, мать Надежда Леоновна — животноводом, отец Сергей Яковлевич — трактористом. По стопам отца и деда пошли дети и внуки. Сыновья Юрия Цубатова Дмитрий и Анатолий остались трудиться в родном хозяйстве.





Механизаторы Цубатовы уже подготовили доверенную им технику к весенне-полевым работам. Но и сейчас она не простаивает, а задействована на других видах сезонных работ.

Как заверил инженер-механик ОАО «Воронино» Виктор Макаренко, к началу весенне-полевых работ вся техника будет исправна и своевременно выедет в поле.

В ОАО «Воронино» машинно-тракторный парк насчитывает 31 трактор и 14 автомашин. В минувшем году со стороны государства агропромышленному комплексу оказана существенная помощь в приобретении новой техники. Так, в хозяйство поступили трактор «Беларус-82», культиватор интенсивный тяжелый, пресс-подборщик, борона зубовая, культиватор универсальный модульный, два разбрасывателя твердых минеральных удобрений. Летом был приобретен трактор «Беларус-3522», который использовали на посеве озимых культур.

Тем не менее, большая часть техники в хозяйстве эксплуатируется уже не первый сезон. Так, например, трактор «Беларус-1025» используется уже седьмой сезон. Сейчас, согласно графику, в мехмастерской ведется его ремонт. Механизатор Виталий Левачков производит замену поршневых групп. На нем он будет весной сеять зерновые культуры, а затем — кукурузу.





У Виталия Анатольевича не только большой опыт работы, но и широкое поле деятельности — имея права тракториста первого класса, он управляет различными видами сельскохозяйственной техники. За ним закреплен также кормоуборочный комбайн, на котором второй сезон будет трудиться на заготовке кормов. На этой же технике осенью станет убирать кукурузу. А для отвозки органики пересядет на трактор «Беларус-1025».

В хозяйстве уже стоит на линейке готовности отремонтированный почвообрабатывающий комбинированный агрегат АКШ-6. Готов к работе один из плугов. А вот другой агрегат сейчас ремонтирует механизатор Николай Иванов. Николай Иванович четко знает, какой комплекс работ будет выполнять в первую очередь, а что начнет делать в хозяйстве чуть позже. После весенне-полевых работ приступит к косьбе трав, затем к пахоте под озимые культуры, а осенью будет задействован на подъеме зяби.

Погрузчику «Амкодор» требуются более сложные ремонтные работы, поэтому данная техника сейчас находится в ОАО «Заднепровский межрайагросервис».

В ОАО «Воронино» уже изыскали возможность для приобретения запчастей на трактор «Беларус-1221». Теперь необходимо произвести замену коленчатого вала. Процесс сложный, но механизатор Сергей Киселев под чутким руководством инженера-механика Виктора Макаренко со всем справится.

Сергей с техникой «общается» сравнительно недавно, но в прошлом году уже успел выполнить многие виды работ. Сейчас будет задействован на обработке почвы, заделке влаги, заготовке кормов и кукурузы, на отвозке сенажа, вывозке органики на поля, подвозке кормов на МТК.

Безусловно, ремонты сельскохозяйственной техники обходятся недешево. Нужно много денежных средств, а еще усилия и навыки механизаторских кадров. Тем не менее, в хозяйстве уже сложился основной костяк опытных механизаторов, которым можно поручить любое ответственное задание, и они не подведут.

Лика КОРОЛЁВА.