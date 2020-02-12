ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный киберфестиваль организуют в Бресте

12.02.2020 09:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В мае 2020 года в Бресте планируется провести первый международный киберфестиваль, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Международный киберфестиваль организуют в Бресте

"Председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком поставлена задача в этом году уделить повышенное внимание двум направлениям: IT-сфере и развитию туризма. Мы видим здесь достаточно большое поле для работы, реализации интересных проектов", - сказал Вадим Кравчук.

Так, прорабатывается возможность проведения весной киберфестиваля. Организовать его предлагается на базе одного из учреждений образования города. Мероприятием заинтересовались Брестский научно-технологический парк, университеты города, Белорусская федерация киберспорта. Эксперты выразили готовность помочь с выбором дисциплин (например, рассматриваются FIFA, Dota, WоT). Также с федерацией достигнута договоренность о предоставлении необходимой атрибутики, в том числе профессиональных экранов, компьютеров.

На фестивале предлагается создать несколько зон. В частности, там можно будет посоревноваться в кибердисциплинах, игре в шахматы в онлайн-режиме, робототехнике. "При составлении списка приглашенных прежде всего рассчитываем на наши города-побратимы. Предварительная договоренность есть с польскими, словацкими партнерами, о своем интересе заявили представители России, стран Балтии. Проработаем этот вопрос с израильскими, немецкими партнерами. Также сделаем рассылку в интернете для привлечения киберкоманд", - отметил первый вице-мэр.

Параллельно в Бресте разрабатывают программы мероприятий, которые будут интересны жителям и гостям города. Речь идет о гастрономическом, семейном, рыцарском фестивалях, параде оркестров, фестивале цветов. Есть задумка провести международный фестиваль ретро-автомобилей.

"Традиционные маршруты в Бресте хорошо раскручены. Теперь нужно включить в них новые точки, чтобы обратить на них внимание туристов. Этому будут способствовать фестивали, которые проведем в разных частях города", - пояснил Вадим Кравчук.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В мае 2020 года в Бресте планируется провести первый международный киберфестиваль, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал в Слонимском районе: якобы продавали телят, а по факту отправляли в могильник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика