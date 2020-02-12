Международный киберфестиваль организуют в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В мае 2020 года в Бресте планируется провести первый международный киберфестиваль, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук .





"Председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком поставлена задача в этом году уделить повышенное внимание двум направлениям: IT-сфере и развитию туризма. Мы видим здесь достаточно большое поле для работы, реализации интересных проектов", - сказал Вадим Кравчук.

Так, прорабатывается возможность проведения весной киберфестиваля. Организовать его предлагается на базе одного из учреждений образования города. Мероприятием заинтересовались Брестский научно-технологический парк, университеты города, Белорусская федерация киберспорта. Эксперты выразили готовность помочь с выбором дисциплин (например, рассматриваются FIFA, Dota, WоT). Также с федерацией достигнута договоренность о предоставлении необходимой атрибутики, в том числе профессиональных экранов, компьютеров.

На фестивале предлагается создать несколько зон. В частности, там можно будет посоревноваться в кибердисциплинах, игре в шахматы в онлайн-режиме, робототехнике. "При составлении списка приглашенных прежде всего рассчитываем на наши города-побратимы. Предварительная договоренность есть с польскими, словацкими партнерами, о своем интересе заявили представители России, стран Балтии. Проработаем этот вопрос с израильскими, немецкими партнерами. Также сделаем рассылку в интернете для привлечения киберкоманд", - отметил первый вице-мэр.

Параллельно в Бресте разрабатывают программы мероприятий, которые будут интересны жителям и гостям города. Речь идет о гастрономическом, семейном, рыцарском фестивалях, параде оркестров, фестивале цветов. Есть задумка провести международный фестиваль ретро-автомобилей.

"Традиционные маршруты в Бресте хорошо раскручены. Теперь нужно включить в них новые точки, чтобы обратить на них внимание туристов. Этому будут способствовать фестивали, которые проведем в разных частях города", - пояснил Вадим Кравчук.