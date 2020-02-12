Помните беларуску, которая угостила официантов конфетами из конопли? Суд вынес ей приговор

Источник материала: KYKY

Осенью 2019 года мы рассказывали вам, как беларуска пришла в заведение в Новополоцке, где угостила работников конфетами из конопли. Это дело (без сомнений) рассматривалось в суде: «Вектор ТВ» узнал , какой приговор вынесли девушке.

В один из дней октября прошлого года 27-летняя девушка пришла в ресторан «Бирхаус» в Новополоцке. Там она дала попробовать двум официанткам и бармену шоколадные конфеты. Когда сотрудницам спустя время после приема еды стало не по себе, они вызвали скорую помощь. Медики выяснили, что конфеты (150 граммов) включали в себя не только шоколад, но и конопляную шишку. Девушка, которая принесла их в ресторан, приготовила конфеты сама у себя дома.

Городской отдел Следственного комитета Новополоцка завел уголовное дело на посетительницу «Бирхауса» по третьей части «наркотической» статьи 328 УК. Максимальное наказание, которое предусмотрено по этой статье, – тюрьма на срок до 15 лет со штрафом либо без штрафа. Во время беседы с силовиками фигурантка дела уверяла, мол, готовя конфеты, она надеялась, что после термообработки конопля утратит свои свойства.

Суд же приговорил жительницу Новополоцка к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.