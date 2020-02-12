Эксперт объяснил механизм премии для поставщиков нефти из России в Беларусь

пишет Sputnik, премия при поставках российской нефти в Беларусь составляет 4-6 долларов, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в мультимедийном пресс-центре Sputnik. КакSputnik, премия при поставках российской нефти в Беларусь составляет 4-6 долларов, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в мультимедийном пресс-центре Sputnik.





По его словам, российские компании не стали отказываться от премии при поставках нефти на белорусский рынок по объективным причинам.





"Когда они поставляют нефть в Беларусь, экспортную пошлину не платят в бюджет Российской Федерации, соответственно поставки идут – "мировая цена минус экспортная пошлина". Компаниям все равно идут ли они в бюджет, это российскому бюджету не все равно", - констатировал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности.





При этом он еще раз напомнил, что белорусские потребители получают нефть с дисконтом в 10 долларов. В ходе переговоров белорусская сторона постоянно поднимает вопрос "о некой премии, которую получают российские компании".





"Мне кажется, не все понимают, что это за премия. Многие думают, что российские компании чуть ли не выше мировой цены (на нефть) поставляют в Беларусь. Это не так, они поставляют приблизительно на 10 долларов дешевле мировой цены", - акцентировал внимание Симонов.

По его мнению, хитрость с возникновением премии связана с единым таможенным пространством за счет отсутствия экспортной пошлины при поставках в Беларусь.





"За счет НДС (налог на добавленную стоимость - Sputnik) для российских компаний поставки нефти в Беларусь, не для бюджета, а для компаний оказываются выгодными. Получается, что примерно 4-6 долларов эта премия и составляет", - объяснил эксперт.





Получается, что российской компании выгоднее поставлять нефть в Беларусь, а не, например, в Германию. "Это, правда и это, собственно, никто и не скрывает", - признал Симонов.









Поэтому, как он считает, белорусская сторона и обращает внимание, что поставки российским компаниям на рынок Беларуси обходятся чуть выгоднее, и так зарабатывается премия.





"Правительство РФ говорит, так идите к компаниям. Мы же не можем заставить компании вынуть эти деньги и отдать в белорусский бюджет", - обратил внимание гендиректор фонда.





После чего он признал, что компании Гуцериева отказались от премии при поставках нефти в Беларусь, потому что российский миллиардер имеет бизнес на белорусской территории. Другие компании просто перенаправили свои поставки на другие рынки.



