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"Идол" - в Италии соорудили гигантскую статую Роналду

12.02.2020 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду удостоился от фанатов еще одной благодарности: для начинающегося в стране карнавала они соорудили гигантскую статую португальца из папье-маше, разместив над ней надпись "идол".
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Высота статуи - 20 метров, она изготовлена символизирует стремление к совершенству.

Интересно, что это не первый "памятник" игроку: в 2017-м у терминала аэропорта острова Мадейра, где родился Роналду, был установлен его бюст.

 
 
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду удостоился от фанатов еще одной благодарности: для начинающегося в стране карнавала они соорудили гигантскую...
 
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