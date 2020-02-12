|
В Барановичском районе тракторист нашел в земле костные останки
12.02.2020 10:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По словам мужчины, на поле вблизи деревни Малая Своротва он обнаружил костные останки. Это произошло еще осенью, во время сельхозработ, но тогда тракторист не стал никому сообщать о находке. Он закопал костные останки в другом месте.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.
«Эксперт при осмотре костных фрагментов предварительно установил, что им более 70 лет. Для выяснения, какому числу людей принадлежат останки, их давности назначена медико-криминалистическая экспертиза. По словам местных жителей, на территории, где найдены костные фрагменты, ранее находилось кладбище», - сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочий обратился в милицию 10 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)