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В Барановичском районе тракторист нашел в земле костные останки

12.02.2020 10:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичском районе тракторист нашел в земле костные останки
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По словам мужчины, на поле вблизи деревни Малая Своротва он обнаружил костные останки. Это произошло еще осенью, во время сельхозработ, но тогда тракторист не стал никому сообщать о находке. Он закопал костные останки в другом месте.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.

«Эксперт при осмотре костных фрагментов предварительно установил, что им более 70 лет. Для выяснения, какому числу людей принадлежат останки, их давности назначена медико-криминалистическая экспертиза. По словам местных жителей, на территории, где найдены костные фрагменты, ранее находилось кладбище», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителяя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток

В Барановичском районе тракторист нашел в земле костные останки
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Теги: Минск
 
 
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