В Барановичском районе тракторист нашел в земле костные останки

По словам мужчины, на поле вблизи деревни Малая Своротва он обнаружил костные останки. Это произошло еще осенью, во время сельхозработ, но тогда тракторист не стал никому сообщать о находке. Он закопал костные останки в другом месте.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.