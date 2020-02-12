«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray

Источник материала: Вороновская газета





Завод «БЕЛДЖИ» выпустил новый кроссовер — Geely Coolray (SX-11). Автомобиль сегодня показали главе Администрации Президента Игорю Сергеенко перед его встречей с коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.









Игорь Сергеенко













По словам генерального директора «БЕЛДЖИ» Геннадия Свидерского, новый Geely — это молодежный кроссовер. Его агрессивный дизайн подчеркивают карбоновые зеркала и панорамная крыша. Автомобиль оснащен системой автопарковки, интеллектуальным ближним и дальним светом. Это переднеприводной кроссовер с 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Расход у такой машины 6,1 л на 100 км. Планируется, что цены на Geely Coolray будут значительно ниже, чем на Geely Atlas.





























После небольшой презентации модельного ряда автомобилей Gelly глава Администрации ознакомился с работой предприятия, посетив цеха сварки, сборки и окраски.

























Сейчас на предприятии работают более 1,3 тыс. человек. Средняя зарплата здесь составляет Br1237. В 2019 году объем промышленного производства на заводе превысил Br605 млн — это более 20,1 тыс. автомобилей. Из них реализовано 17,6 тыс. Большинство машин продано в России (10,7 тыс.), почти 7 тыс. — в Беларуси. Чистая прибыль «БЕЛДЖИ» за прошлый год составила Br27,3 млн.-0-

Фото Максима Гучека

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