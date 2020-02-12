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«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray

12.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Завод «БЕЛДЖИ» выпустил новый кроссовер — Geely Coolray (SX-11). Автомобиль сегодня показали главе Администрации Президента Игорю Сергеенко перед его встречей с коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
Игорь Сергеенко
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray

По словам генерального директора «БЕЛДЖИ» Геннадия Свидерского, новый Geely — это молодежный кроссовер. Его агрессивный дизайн подчеркивают карбоновые зеркала и панорамная крыша. Автомобиль оснащен системой автопарковки, интеллектуальным ближним и дальним светом. Это переднеприводной кроссовер с 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Расход у такой машины 6,1 л на 100 км. Планируется, что цены на Geely Coolray будут значительно ниже, чем на Geely Atlas.

«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray

После небольшой презентации модельного ряда автомобилей Gelly глава Администрации ознакомился с работой предприятия, посетив цеха сварки, сборки и окраски.

«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray
«БЕЛДЖИ» выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray

Сейчас на предприятии работают более 1,3 тыс. человек. Средняя зарплата здесь составляет Br1237. В 2019 году объем промышленного производства на заводе превысил Br605 млн — это более 20,1 тыс. автомобилей. Из них реализовано 17,6 тыс. Большинство машин продано в России (10,7 тыс.), почти 7 тыс. — в Беларуси. Чистая прибыль «БЕЛДЖИ» за прошлый год составила Br27,3 млн.-0-

Фото Максима Гучека

https://www.belta.by/

 
 
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Завод «БЕЛДЖИ» выпустил новый кроссовер — Geely Coolray (SX-11). Автомобиль сегодня показали главе Администрации Президента Игорю Сергеенко перед его встречей с...
 
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