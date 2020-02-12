Андрей Ковальчук: «Наша задача – обеспечить быстрое и качественное проведение таможенных процедур». Гродненской региональной таможне – 75 лет

Источник материала: Вороновская газета





Гродненская региональная таможня – одна из крупнейших в Беларуси. И отвечает она за самый напряженный участок государственной границы. Более половины всего автомобильного транспорта, а это сейчас более 4 миллионов транспортных средств в год, следующих через белорусские пункты пропуска, принимают на себя именно пункты пропуска ГРТ. Каждые сутки гродненские таможенники оформляют более 12 тысяч автомобилей. В связи с этим растут и поступления в бюджет: в 2019 году они увеличились на 22 процента и составили более 500 миллионов рублей. Внешнеторговый оборот увеличился более чем на 60 процентов, а это 5 миллиардов долларов США. Объемы экспорта и импорта выросли практически в два раза.





10 февраля Гродненская региональная таможня отметила свое 75-летие со дня образования. За эти десятилетия работа таможенных органов кардинально преобразовалась: проведена автоматизация таможенных процедур, оптимизация таможенного контроля, внедрен солидный арсенал технических средств. За последние несколько лет поток транспорта в регионе ответственности таможни увеличился порядка на 30 процентов и в количественном отношении достиг цифры в 5 миллионов транспортных средств. О том, с какими достижениями подошла к своему юбилею эта структура и какие задачи ставит перед собой на перспективу, рассказал в интервью «Гродзенскай праўдзе» начальник Гродненской региональной таможни Андрей КОВАЛЬЧУК.

– Какие формы работы применяются для упрощения таможенных процедур, ускорения процессов оформления товаров и граждан, которые пересекают границу?

– Если говорить о предприятиях-экспортерах, основное направление работы которых – внешнеэкономическая деятельность, то еще 10 лет назад на оформление их экспортного товара уходило около суток. Но уже сегодня современные технологии позволяют ускорить этот процесс. Например, у экспортеров нет необходимости заезжать на ведомственные пункты таможенного оформления, подавать комплект документов, подтверждающих право на вывоз товаров за границу, обеспечивать транзит этих товаров до границы. Среднее время оформления экспортных грузов составляет от 3 до 5 минут. То же самое касается и физических лиц, пересекающих рубеж как на автомобиле, так и в составе туристических групп. Для них действует система «зеленых» и «красных» коридоров.







– Транспортный поток через гродненские пункты пропуска в прошлом году вырос на 115 тысяч авто, при этом каждые сутки гродненские таможенники оформляют более 12 тысяч автомобилей. Насколько комфортным стал этот процесс благодаря модернизации самих пунктов пропуска?

– Красноречиво скажут об этом цифры. Реконструкция пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе позволила увеличить пропускную способность по грузовому направлению с 700 до 1600 автомобилей в сутки. Всего здесь за 24 часа может проследовать до 6 тысяч транспортных средств. Также расширено количество рабочих мест для совершения таможенных операций, установлено дополнительное весоизмерительное оборудование и обустроены дорожки для пешеходного движения. Полномасштабная модернизация и расширение пропускных возможностей запланированы на этот год в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. К слову, работа по увеличению его пропускной способности, а это более 2000 автомобилей, ведется в обоих направлениях. Мы ожидаем, что после реконструкции цифра возрастет в три раза.







Способствует увеличению пропускной способности и применение инспекционно-досмотровых комплексов. Положительно зарекомендовали себя построенные в рамках проектов международной технической помощи стационарные инспекционно-досмотровые комплексы в пунктах пропуска «Брузги» и «Привалка», к строительству такого же комплекса планируется приступить уже весной этого года в пункте пропуска «Берестовица». Модернизация локально-вычислительных сетей и системы видеонаблюдения также направлена на ускорение прохождения таможенной границы, а также усиление безопасности при ее прохождении.







– Важнейшие транспортные коридоры сосредоточены в зоне ответственности Гродненской региональной таможни, и это, безусловно, хороший фактор для осуществления внешнеэкономической деятельности, развития экспорта. Как в связи с этим расширяются приграничные возможности для субъектов хозяйствования?

– Стремительное развитие в нашей стране внешнеэкономической деятельности привело к пониманию того, как лучше выстроить свою работу в этом направлении. Один из важных шагов – строительство транспортно-логистических центров близ границы. Еще пять лет назад их и вовсе не было в нашем регионе, а сегодня функционируют уже три – на польском направлении «Брузги-ТЛЦ» и «Берестовица-ТЛЦ», на литовском «Каменный Лог-Белтаможсервис». Это обеспечило быстрое и качественное проведение определенных таможенных процедур сразу, как только товары пересекли границу.







– Одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Гродненская региональная таможня, – обеспечение экономической безопасности страны. Вместе с тем это и правоохранительная деятельность. Какая ситуация сложилась в этой сфере на сегодняшний момент?

– Сейчас случаев перемещения через границу товаров в тайниках стало меньше, поскольку применение инспекционно-досмотровых комплексов помогает выявлять даже тщательно скрытый груз. Ведется и профилактическая работа как с гражданами, так и с субъектами хозяйствования: зная о последствиях своих незаконных действий, все меньше желающих провезти товар в тайнике.







Вместе с тем попытки нарушить таможенное законодательство предпринимаются и на сегодняшний день. Это, как правило, неуплата таможенных платежей в крупном размере, незаконное перемещение наркотических средств и психотропных веществ, грузовых и легковых автомобилей по поддельным документам, а также видоизмененным VIN. Есть и факты незаконного перемещения оружия и культурных ценностей. В 2019 году по выявленным Гродненской региональной таможней преступлениям возбуждены 96 уголовных дел, пресечены более 16 тысяч административных правонарушений. Стоимость незаконно перемещаемых товаров составила более 12 миллионов рублей. Только в прошлом году гродненские таможенники изъяли из незаконного оборота более 63 килограммов наркотических средств, за последние же пять лет эта цифра насчитывает полтонны.

Для таможни это достаточно напряженная работа, требующая временных затрат и человеческих ресурсов. Поэтому и в дальнейшем мы будем делать акцент именно на профилактику правонарушений, чтобы использовать рационально время для выполнения других важных задач, стоящих перед таможенной службой.

– Отличительной особенностью Гродненского региона является действующий здесь безвизовый режим для иностранных туристов. Какая работа ведется региональной таможней в этом направлении?

– Безвизовый въезд на таможенную территорию Республики Беларусь на сегодняшний момент можно осуществить через следующие пункты пропуска – «Привалка», «Брузги», «Берестовица», «Бенякони», «Лесная», «Гродно-Центральный», «Аэропорт». Здесь созданы все необходимые условия для оперативного оформления иностранных гостей. Есть возможности приоритетного оформления туристических автобусов и использования электронных пассажирских деклараций для быстрого оформления временно ввозимых легковых транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. Инфраструктура пунктов пропуска отвечает необходимым современным требованиям, а персонал обладает достаточными знаниями в области таможенного дела и владеет иностранными языками.







Благодаря четкой и правильной организации взаимодействия с пограничной службой в этих пунктах пропуска на высоком уровне организована работа по оформлению безвизовых туристов.

– Несколько лет назад в стране на базе школ, гимназий и лицеев стали появляться таможенные классы. Как ведется подготовка специалистов в сфере таможенного дела в Гродненском регионе?

– Подготовка сотрудников осуществляется на нескольких этапах. Мы наладили тесное взаимодействие с СШ №13 Гродно, где есть несколько специализированных таможенных классов. К учебному процессу мы привлекаем как действующих сотрудников, так и ветеранов таможенной службы в отставке. Занятия, круглые столы, выставки, экскурсии в пункты пропуска – все это способствует формированию интереса к службе в таможенных органах.







В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в этом году выпускается группа первого набора по специальности «Таможенное дело». Такое тесное взаимодействие позволяет усовершенствовать учебный материал, подготовить специалистов на более высоком уровне, а также адаптировать студентов к работе на границе. Этому способствует практика непосредственно в пунктах пропуска.



Время стремительно идет вперед, и к сотрудникам Гродненской региональной таможни предъявляются серьезные требования. Но неизменным остается одно – служить Родине на благо нашего народа, сохраняя и приумножая его славные традиции.

Юлия ТИМОЩУК https://grodnonews.by/