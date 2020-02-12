В Жлобине лжемилиционеры требовали у студента деньги за «покровительство»

После этого житель Жлобина вместе с двумя подельниками придумали план по отъёму денег. Они решили разыграть задержание за незаконное хранение наркотиков, а потом потребовать денег за невозбуждение уголовного дела.

26 января 2020 года студент пришел в гости к новоиспеченному другу. При себе у него был рюкзак. Внезапно в квартиру пожаловали двое. Они подбросили в рюкзак газетный сверток с табаком, после чего сообщили студенту, что они из наркоконтроля. Лжеоперативники попросили предоставить рюкзак к досмотру. Обнаружив сверток, они идентифицировали содержимое как наркотики.

Чтобы не «возбуждать» уголовное дело, мошенники потребовали компенсацию. Однако на карточке у молодого человека было всего 100 рублей. Преступники согласились отложить выплату долга, но сказали, что они теперь «крыша» учащегося. В счет компенсации они забрали смартфон.

Парень обратился в милицию. Вскоре личности всех участников преступного трио установили и задержали. Один из лжемилиционеров находился в республиканском розыске за мошенничество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

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