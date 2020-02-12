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В Жлобине лжемилиционеры требовали у студента деньги за «покровительство»

12.02.2020 09:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Жлобине лжемилиционеры требовали у студента деньги за «покровительство»
Фото из открытых источников

После этого житель Жлобина вместе с двумя подельниками придумали план по отъёму денег. Они решили разыграть задержание за незаконное хранение наркотиков, а потом потребовать денег за невозбуждение уголовного дела.

26 января 2020 года студент пришел в гости к новоиспеченному другу. При себе у него был рюкзак. Внезапно в квартиру пожаловали двое. Они подбросили в рюкзак газетный сверток с табаком, после чего сообщили студенту, что они из наркоконтроля. Лжеоперативники попросили предоставить рюкзак к досмотру. Обнаружив сверток, они идентифицировали содержимое как наркотики.

Чтобы не «возбуждать» уголовное дело, мошенники потребовали компенсацию. Однако на карточке у молодого человека было всего 100 рублей. Преступники согласились отложить выплату долга, но сказали, что они теперь «крыша» учащегося. В счет компенсации они забрали смартфон.

Парень обратился в милицию. Вскоре личности всех участников преступного трио установили и задержали. Один из лжемилиционеров находился в республиканском розыске за мошенничество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. 

В Жлобине лжемилиционеры требовали у студента деньги за «покровительство»
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19-летний учащийся колледжа познакомился с 20-летним жителем райцентра. Тот попросил денег в долг, но парень не смог дать: все средства хранятся на карточке отца.
 
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