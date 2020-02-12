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РОЧС провел мониторинг за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах района

12.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ООО «Мясокомбинат Кошелево». В ходе которого было установлено, что объект не в полном объеме укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

В Уваровичском доме-интернате для престарелых и инвалидов поддерживается противопожарный режим, однако были выявлены некоторые нарушения. Так, не все замки дверей эвакуационных выходов можно открыть изнутри без ключа, не проводится систематическая очистка пыли, их отложений на строительных конструкциях, инженерном, технологическом оборудовании и коммуникациях в помещении мельницы, транспорт не в полном объеме обеспечен первичными средствами пожаротушения, а также отсутствует опознавательный знак, указывающий местонахождение пожарного гидранта.

Выборочная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» показала, что руководством не уделяется  внимание организации пожарной безопасности. Имеются многочисленные нарушения требований режимного характера, недостаточная укомплектованность зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения, отсутствуют расчеты категорий складских и производственных зданий и сооружений по взрывопожарной опасности, не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

В ходе проведения мониторинга  Буда-Кошелевского РГС филиала ПУ «Рогачевгаз» было установлено, что общеобъектовая инструкция не соответствует требованиям. Члены добровольной пожарной дружины и работники задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре не обеспечены в полном объеме самоспасателями.

По результатам мониторинга руководителям предприятий вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

По информации РОЧС

 
 
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Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ООО «Мясокомбинат Кошелево». В ходе которого было...
 
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