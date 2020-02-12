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В Могилевской области хотят создать «деревни будущего» – с клубами, барами и фитнес-центрами
12.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
«Деревни будущего» начнут обустраивать в Беларуси с 2020 года. О реализации этого проекта министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал в Горках на слете молодых специалистов АПК. В деревнях, по словам министра, появятся новые дома с участками, детсады, школы, кафе, бары, клубы, фитнес-центры. Все это должно привлечь белорусскую молодежь в сельскую местность. 65 таких деревень планируют создать в Могилевской области.
Чем еще государство собирается завлекать молодежь в сельское хозяйство — читайте в газете «Горецкий вестник» за 12 февраля
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«Деревни будущего» начнут обустраивать в Беларуси с 2020 года. О реализации этого проекта министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал в Горках на слете...
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