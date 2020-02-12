В Могилевской области хотят создать «деревни будущего» – с клубами, барами и фитнес-центрами

Источник материала: Горецкий вестник

«Деревни будущего» начнут обустраивать в Беларуси с 2020 года. О реализации этого проекта министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал в Горках на слете молодых специалистов АПК. В деревнях, по словам министра, появятся новые дома с участками, детсады, школы, кафе, бары, клубы, фитнес-центры. Все это должно привлечь белорусскую молодежь в сельскую местность. 65 таких деревень планируют создать в Могилевской области.





Чем еще государство собирается завлекать молодежь в сельское хозяйство — читайте в газете «Горецкий вестник» за 12 февраля