Контрабандные сигареты из Беларуси продаются по всей России

Сигареты, нелегально вывозимые из Беларуси, продаются в 70 регионах России.

В январе IT-компания «Эвотор» проанализировала онлайн-кассы магазинов несетевой розницы по всей России. Результаты показали, что белорусские сигареты в январе продавались в 70 регионах страны. При этом учитывались только известные бренды, не поступающие в РФ легально: NZ, Minsk, FEST, Credo, пишет РИА «Новости» .

Лидерами по продаже контрабандных сигарет стали Смоленская и Челябинская область, где каждая пятая пачка завезена нелегально из Беларуси (22%). В Дагестане доля таких сигарет составила 10%, в Вологодской области – 8%, Ивановской – 7%, Волгоградской – 5%. В Санкт-Петербурге продается 6% контрабандных белорусских сигарет.

Исследователи отмечают, что они популярны из-за низкой цены: 55 рублей, в отличие от легальных, которые продаются за 93 рубля.

Нарушители, продающие контрабанду, должны нести административную и уголовную ответственность.