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Легкое для произношения: новый коронавирус из Китая получил имя

12.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Легкое для произношения: новый коронавирус из Китая получил имя

Всемирная организация здравоохранения рассказала, что при выборе названия учитывался ряд требований, в частности, оно не должно было быть связано с географическими названиями или животными.

Новый вид китайского коронавируса получил официальное название – теперь он обозначается как COVID-2019, об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

До сих пор вирус, вызывающий пневмонию, обозначался как nCoV.

Название COVID-2019 имеет расшифровку: буквы CO показывают, что это коронавирус, VI – значит «вирус», а D означает «заболевание».

Как пояснил представитель ВОЗ, имя для коронавируса выбиралось по согласованным правилам между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных. Оно не должно быть связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, при этом должно легко произноситься и иметь отношение к заболеванию.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Вирус-возбудитель заболевания был классифицирован как 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и отметила, что действующих лекарств от коронавируса пока нет, однако большая часть заболевших может выздороветь при предоставлении лечения.

По данным Гебрейесуса, вакцина от COVID-2019 может быть создана через полтора года, поэтому надо использовать доступное оружие для борьбы с коронавирусом. Он отметил, что страны имеют в своем распоряжении ряд профилактических мер, которые помогут сдерживать болезнь, и призвал медиков мира делать все, что в их силах, не исключая при этом худшего варианта развития событий.

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Всемирная организация здравоохранения рассказала, что при выборе названия учитывался ряд требований, в частности, оно не должно было быть связано с...
 
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