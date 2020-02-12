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Легкое для произношения: новый коронавирус из Китая получил имя
12.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Всемирная организация здравоохранения рассказала, что при выборе названия учитывался ряд требований, в частности, оно не должно было быть связано с географическими названиями или животными.
Новый вид китайского коронавируса получил официальное название – теперь он обозначается как COVID-2019, об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
До сих пор вирус, вызывающий пневмонию, обозначался как nCoV.
Название COVID-2019 имеет расшифровку: буквы CO показывают, что это коронавирус, VI – значит «вирус», а D означает «заболевание».
Как пояснил представитель ВОЗ, имя для коронавируса выбиралось по согласованным правилам между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных. Оно не должно быть связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, при этом должно легко произноситься и иметь отношение к заболеванию.
Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о
По данным Гебрейесуса,
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Всемирная организация здравоохранения рассказала, что при выборе названия учитывался ряд требований, в частности, оно не должно было быть связано с...
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