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Правительство Беларуси обозначило новые точки роста экономики
12.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
IT-сфера должна больше работать на отечественную экономику, а инвестиции должны быть прямыми. Такие задачи поставил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании правительства, где обсуждались итоги социально-экономического развития, сообщает телеканал «МИР 24».
Кабинету министров в прошлом году удалось не допустить значительного роста инфляции и цен, а также повысить зарплату бюджетникам. Экономика же в прошлом году выросла только на 1%, хотя рассчитывали на 4%. Сказались сложности в нефтехимической отрасли. Теперь правительству предстоит уделить особое внимание новым точкам роста экономики.
«Акцент в первую очередь на сферу услуг, этот сектор мы до конца сегодня не используем. Уделим внимание повышению эффективности госсектора, более высокой отдаче от инвестпроектов, на которые мы затратили ресурсы. Также надо обратить внимание на точки роста, которые сегодня связаны с развитием свободно-экономических зон,
В правительстве добавили, что в работе с инвесторами более активно должны участвовать региональные власти.
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Акцент в первую очередь планируется сделать на развитие высоких технологий и сферы услуг.
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