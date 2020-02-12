«Белые перчатки». Как генерал Чуйков удержал Сталинград и взял Берлин

Источник материала: Аргументы и факты

12 февраля 1900 года родился Василий Чуйков — выдающийся советский полководец, один из главных героев Сталинградского сражения.

Четыре класса церковно-приходской школы

В годы Великой Отечественной войны ярко раскрылся талант целой плеяды выдающихся советских военачальников — Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева и многих других.

В этом ряду особое место занимает Василий Иванович Чуйков. Судьбой ему было уготовано оказаться в самом эпицентре переломного сражения войны — Сталинградской битвы.

Биография Василия Чуйкова — это пример реализации принципа «кто был никем, тот станет всем». Он родился 12 февраля 1900 года в Подмосковье, в Серебряных Прудах, в бедной крестьянской семье, главным богатством которой были дети — целых 13.

В 7 лет Васю отдали в церковно-приходскую школу, после четырёх классов которой он «вышел в люди» — отправился на заработки в Петроград. В 12 лет он уже трудился учеником мастера в шпорной мастерской.

В сентябре 1917 года, в разгар войны, мастерская закрылась, и старшие братья Василия, служившие на Балтийском флоте, посоветовали ему поступить добровольцем на флот. Так осенью 1917 года Василий Чуйков стал юнгой учебно-минного отряда Балтийского флота.

Октябрьская революция не ставила перед юным моряком выбора, с кем он. В ряды большевиков Чуйкова привела вся его недолгая жизнь.





Два ордена и четыре ранения

В 1918 году курсант 1-х Московских военно-инструкторских курсов Чуйков уже подавлял контрреволюционный мятеж в столице. А затем тяжёлое положение на фронте заставило командование отправить в пекло боёв и курсантов.

В 19 лет Василий Чуйков заменил раненного в бою командира полка и воевал в этой должности до 1921 года.

За время Гражданской войны он был четырежды ранен, награждён 2 орденами Красного Знамени, именными золотыми часами и золотым оружием.

После окончания Гражданской войны была учёба в Военной академии, затем обучение на специальном Восточном факультете.

В 1927 году Чуйков отправляется военным советником в Китай. После двух лет работы он возвращается в СССР, где продолжает постоянно изучать самый передовые тенденции в современном военном искусстве.

Чуйков проходит должности комбрига, командира стрелкового корпуса, участвует в Польском походе и советско-финской войне.





Из Китая — под Сталинград

В 1940 году Чуйков, получивший звание генерал-лейтенанта, получает назначение на пост советского военного атташе при китайской армии Чан Кайши.

Перед Чуйковым стояла сложнейшая задача — объединить силы враждующих друг с другом коммунистов и сторонников гоминьдана для совместной борьбы с японскими милитаристами. После вступления во Вторую мировую войну США Чан Кайши начинает ориентироваться на американскую помощь, что делает миссию Чуйкова нецелесообразной.

Сам генерал Чуйков был только рад этому отзыву — он давно добивался своей отправки в действующую армию.

Однако для начала Чуйкова отправляют под Тулу, где он занимается формированием резервной армии. В начале июля резервная армия отправляется в район большой излучины Дона, в состав Сталинградского фронта.

До назначения командующего армией Чуйков фактически выполняет его функции, а затем руководит группой 64-й армии, ведущей оборону на южном участке.

Чуйкова ещё никто не знает в деле — ни свои, ни немцы. А он внимательно изучает действия противника, ищет слабые места, в то время как некоторых победная поступь гитлеровцев летом 1942-го повергает в настоящую панику.



Василий Чуйков. 1942 год. Фото: РИА Новости / Георгий Зельма

Мастер сюрпризов

Чуйков отмечает — немецкие генералы предпочитают действовать по шаблонам, ранее уже приносившим успех, и любые нестандартные ответные действия выбивают их из колеи.

Позднее Василий Иванович писал: «Наблюдать врага, изучать его сильные и слабые стороны, знать его повадки — значит драться с ним с открытыми глазами, ловить его промахи и не подставлять свои слабые места под опасный удар».

Между тем слабых мест у наших войск было предостаточно. Враг имел перевес не только в опыте, но и в технике, и в радиосвязи. В этих условиях поставить немцев в неудобное положение — задача почти невыполнимая.

Чуйков, однако, с ней справлялся. По врагу, изготовившемуся к наступлению, на рассвете внезапно наносила мощный удар советская артиллерия. Немцы, понеся чувствительные потери, приняли встречные меры, однако в следующий раз «привет от Чуйкова» прилетал не утром, а перед закатом, когда были парализованы действия немецкой авиации.

Генерал подкупал своих бойцов и личным мужеством. В июле 1942 Чуйков вылетел для определения положения войск на самолёте У-2. Внезапно за советским разведчиком погнался невесть откуда взявшийся немецкий истребитель. Преследование закончилось падением У-2, однако и Чуйков, и лётчик, в отличие от самолёта, уцелели и продолжили войну.



Василий Чуйков. 1942 год. Фото: РИА Новости / Олег Кнорринг

С тростью и в «перчатках»

Командование тем не менее смотрело на Чуйкова с подозрением. Опыт работы военным атташе приучил его к дипломатичности и корректному поведению, что некоторым на фронте казалось вычурным. Член Военного совета Сталинградского фронта и будущий советский лидер Никита Хрущёв счёл генерала надменным и наделённым буржуазными привычками — Чуйков якобы ходил со стеком (тонкой тростью) и в белых перчатках.

Что касается стека, то ходить с ним Чуйкову был просто удобнее, поскольку беспокоили старые раны и трость служила дополнительной опорой.

А за белые перчатки и вовсе принимали бинты на руках. Дело в том, что во время Сталинградской битвы у генерала от нервного перенапряжения началась сильнейшая экзема, и он нуждался в ежедневных перевязках.

Впрочем, косые взгляды сошли на нет довольно быстро. Чуйков зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно ему в сентябре 1942 года была доверена оборона городских кварталов Сталинграда.





Чуйков против Паулюса: дуэль в Сталинграде

12 сентября 1942 года Василий Чуйков назначается командующим 62-й армией с приказом во что бы то ни стало удержать Сталинград.

Положение 62-й армии к тому моменту тяжелейшее — она отрезана от остальных сил фронта и вынуждена оборонять Сталинград, будучи прижатой к Волге.

Чуйков умел максимально использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы и находить нетривиальные решения.

Для того чтобы свести к минимуму эффективность действий авиации противника, позиции советских частей потянули вплотную к немцам — настолько, что бомбёжка наносила ущерб и немецким частям.

Подтянули к переднему краю и штабы — Чуйков настаивал на том, что бойцы в этих условиях должны постоянно видеть своих командиров, понимать, что они не брошены на произвол судьбы. Рядовые часто видели в окопах на передовой и самого командующего армией.

Именно Чуйков нашёл наиболее эффективную тактику в условиях уличных боёв — они стали вестись в основном не силами линейных подразделений, а специально созданными штурмовыми группами, которым придавались сапёры, противотанковые средства, большое количество гранат. Штурмовые группы действовали неожиданно для противника, нанося ему тяжёлый урон.

Генерал учил своих подчинённых, что полностью пассивная оборона ведёт к поражению, поэтому бойцы 62-й армии изматывали гитлеровцев постоянными контрударами, внезапно отбивая только что занятые фашистами с огромным трудом и потерями здания.

Чуйков отметил важное значение действий снайперов в условиях уличных боёв, и противник нёс тяжёлые потери от действий советских снайперских групп.

Фридриху Паулюсу, блистательному полководцу, командующему 6-й немецкой армией, так и не удалось подобрать ключи к «обороне Чуйкова». Гитлеровцы прочно завязли в разрушенных кварталах Сталинграда.





Маршал Василий Чуйков. Фото: РИА Новости / Г. Вайль

Невозможное возможно

62-я армия принимала участие и в контрнаступлении советских войск, завершившемся полным разгромом гитлеровской группировки.

В апреле 1943 года 62-я армия за мужество и героизм при обороне Сталинграда получила почётное наименование 8-й гвардейской. Сам Василий Чуйков был представлен к званию Героя Советского Союза, однако в итоге награждён орденом Суворова I степени.

Василий Чуйков остался командующим 8-й гвардейской армией до самого конца войны. Он продолжал находить неординарные и нестандартные решения — при штурме Запорожья генерал Чуйков стал инициатором уникальной ночной атаки силами трёх общевойсковых армий, танкового и механизированного корпусов, завершившейся полным успехом.

Перечислить все военные триумфы Чуйкова на заключительном этапе войны сложно, стоит остановиться только на главных. Во время Висло-Одерской операции гвардейцы Чуйкова стремительными действиями захватили Магнушевский плацдарм, что обеспечило дальнейшее развитие наступления.

Иногда Чуйков и вовсе совершал невозможное: 8-я гвардейская армия одновременно брала польский город Познань и участвовала в захвате Кюстринского плацдарма на западном берегу Одера.

Берлин сдался Чуйкову

Во время Берлинской операции 8-я гвардейская армия действовала на главном направлении удара 1-го Белорусского фронта. Солдаты Чуйкова прорвали оборону противника на Зееловских высотах и ворвались в гитлеровскую столицу.

В Берлине как нельзя кстати пришёлся сталинградский опыт — вновь сформированные штурмовые группы рушили последние линии немецкой обороны.

2 мая 1945 года последний командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг прибыл на командный пункт генерала Чуйкова и подписал капитуляцию берлинского гарнизона.

Звания Героя Советского Союза Чуйков был удостоен дважды — в марте 1944 года за героизм и отвагу, проявленные в боях за освобождение Южной Украины, а в апреле 1945 года — за героизм и отвагу, проявленные в ходе Висло-Одерской операции.

До 1953 года Чуйков оставался в Германии, занимая различные должности в командовании группировкой советских войск, включая пост главы советской военной администрации в Германии.

В 1955 году Василию Чуйкову было присвоено звание маршала Советского Союза, а в 1960-м году он был назначен главнокомандующим сухопутными войсками — высший пост в его военной карьере. Именно в этой должности Чуйков был одним из военных руководителей секретной операции «Анадырь» — доставки советских ракет с атомным оружием на Кубу.





Завещание маршала

Маршал Чуйков вышел в отставку в 1972 году, но до последних дней армия оставалась для него главным делом жизни.

Василий Иванович был почётным гражданином двух городов, с которыми его тесно связала война, — Волгограда и Берлина. В объединённой Германии о Чуйкове поспешили забыть — звания почётного гражданина немецкой столицы его лишили в сентябре 1992 года. Волгоград же никогда не забывал имени генерала, чьи солдаты отстояли его в 1942 году, как никогда не забывал главный город своей судьбы и сам полководец.

В июле 1981 года маршал Чуйков направил письмо в ЦК КПСС, в котором говорилось: «Чувствуя приближение конца жизни, я в полном сознании обращаюсь с просьбой: после моей смерти прах похороните на Мамаевом кургане в Сталинграде, где был организован мной 12 сентября 1942 года мой командный пункт… С того места слышится рёв волжских вод, залпы орудий и боль сталинградских руин, там захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал…»

Василия Ивановича Чуйкова не стало 18 марта 1982 года. Его последняя воля была исполнена — герой Сталинградской битвы был предан земле на Мамаевом кургане, у подножья монумента «Родина-мать», рядом со своими боевыми товарищами.