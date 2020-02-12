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"Самая ужасная ночь в моей жизни". Порошенко о переговорах в Минске в 2015 году

12.02.2020 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал переговоры нормандской четверки 12 февраля 2015 года "самой ужасной ночью".

"Самая ужасная ночь в моей жизни". Порошенко о переговорах в Минске в 2015 году
В колонке для Украинской правды Порошенко отметил, что перед переговорами он поехал в Краматорск Донецкой области, где в результате ракетного обстрела погибли 17 человек.

«Изнуряющий девятнадцатичасовой марафон с Путиным, — холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине „переговорщиком“ — ничто по сравнению с тем потрясением, которое выпало перед тем пережить восточноукраинскому городу», — пишет пятый президент.

По его словам, трагедия в Краматорске «не затронула ни одной струны» в душе Путина.

«Впоследствии (тогдашний президент Франции) Франсуа Олланд напишет, как „много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга“. Да, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора… Ключевой задачей Минска-2 для нас было остановить наступление российских регулярных войск, предотвратить окружение наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских», — вспоминает Порошенко.

Он отметил, что Путин тогда настаивал, что восемь тысяч украинских военных — в окружении.

«Мы четко заявили, что окружения нет, а наши оружие не сложат. Но для того, чтобы убедить в этом всех участников встречи, на некоторое время украинская делегация переместилась в отдельное помещение. Оттуда, через линию закрытой связи, мы коммуницировали с Генеральным штабом. В конце концов получили четкое сообщение, что наши держат оборону по линии, определенной в Минске 19 сентября 2014 года, и окружение не допустят», — отметил Порошенко.

По его мнению, Путин тянул время, чтобы украинские военные были окружены и уничтожены, или «в лучшем случае» — разоружены и попали в плен. Несмотря на это, Москва в конце концов согласилась на прекращение огня с 15 февраля.

«Тогда „четверка“ работала в четком формате „три и один“, в котором Путин не смог найти ни одной лазейки, и никто не был слабым звеном. Была в конце концов согласована совместная декларация „нормандской четверки“, весомой позицией которой стало подтверждение „полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины …“ А подпись Путина под документом означал не что иное, как юридических подтверждение очевидного факта: Россия — сторона конфликта», — отмечает Порошенко.

Он также обратил внимание на показательную деталь: Путину хватило каких-то десяти минут, «чтобы приструнить своих марионеток, которые вдруг начали делать вид, будто не согласны с уже согласованным лидерами четверки проектом».

«И Олланд, и Меркель имели возможность убедиться, насколько же короткая цепь, на которой сидят формальные руководители этих псевдореспублик, кому служат и чьи команды выполняют боевики» — добавил Порошенко.

«Главное, что дали Украине Минские соглашения — это драгоценное время. Время для системного развития армии. Время для того, чтобы сосредоточиться на преодолении социального кризиса, вызванного войной и перекрытием доступа украинских товаров на российский рынок. Время для того, чтобы укрепить международную коалицию в поддержку Украины. Время, чтобы оборудовать и содержать в рабочем состоянии санкционный механизм против России», — подчеркнул пятый президент.


Он считает, что новая украинская власть отказалась от идеи дожать Путина, а вместо этого "сама поддалась давлению и приняла путинскую редакцию так называемой формулы Штайнмайера".

«Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, „голуби мира“ прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Дальше больше: в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, который условно и называется Минском (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск)», — пишет Порошенко.

Он подчеркнул, что альтернативы Минску-2 так и не предложили, потому что ее нет.

«Никогда не идеализировал и не идеализирую Минск. И никому не желал бы оказаться в таких обстоятельствах, которые были в феврале 2015 года. Не имея ресурса преодолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли ее дипломатично и тем самым спасли Украину. Благодаря мужеству наших воинов под Дебальцево и на других участках фронта», — отметил Порошенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал переговоры нормандской четверки 12 февраля 2015 года "самой ужасной ночью".
 
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