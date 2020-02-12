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Напомнить правила безопасности (Дзержинский район)

12.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Какие правила безопасности должен соблюдать каждый гражданин, чтобы не произошло беды, работники МЧС рассказывают на встречах в трудовых коллективах и сельских сходах.

4 февраля начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско встретился с педагогическим коллективом ГУО «ЯС №5 г. Дзержинска». Статистика пожаров, их основные причины и трагические последствия – с этих вопросов начался разговор на тему безопасности. Далее Максим Валерьевич подробно рассказал, как предотвратить пожар в домовладении, какие требования пожарной безопасности необходимо строго соблюдать, чтобы огонь не причинил вред.

В продолжении встречи Максим Валерьевич рассказал о предупреждении детской шалости с огнем, ведь данная тема как никакая другая очень актуальна для учреждения и сотрудников, которые большую часть дня проводят с детыми. Порекомендовал всем быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, беречь детей, не оставлять их без присмотра, прятать в недоступные места опасные предметы, и с раннего детства обучать малышей правилам безопасности.

После было напомнено об алгоритме действий в случае возникновения пожара на рабочем месте и порядок использования первичных средств пожаротушения. Среди важных рекомендаций – установка в домовладении автономного пожарного извещателя, а также установки мобильного приложения МЧС Беларуси на смартфон.




 
 
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Какие правила безопасности должен соблюдать каждый гражданин, чтобы не произошло беды, работники МЧС рассказывают на встречах в трудовых...
 
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