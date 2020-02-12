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Серьезная авария на МКАД-2: Toyota улетела в кювет, пострадали двое взрослых и двое детей

12.02.2020 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при опрокидывании автомобиля на МКАД-2. Об этом сообщили в УГАИ МВД.


Авария произошла 11 февраля, около 16.15. Установлено, что 52-летний водитель Toyota ехал по трассе М14 (МКАД-2) в направлении автодороги Р1 Минск — Дзержинск. На закруглении дороги влево он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.



В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки (52-летняя женщина, 12-летний мальчик и 9-летняя девочка) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В ГАИ отметили, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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