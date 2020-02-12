Серьезная авария на МКАД-2: Toyota улетела в кювет, пострадали двое взрослых и двое детей

Источник материала: Tut.by

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при опрокидывании автомобиля на МКАД-2. Об этом сообщили в УГАИ МВД.





Авария произошла 11 февраля, около 16.15. Установлено, что 52-летний водитель Toyota ехал по трассе М14 (МКАД-2) в направлении автодороги Р1 Минск — Дзержинск. На закруглении дороги влево он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.









В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки (52-летняя женщина, 12-летний мальчик и 9-летняя девочка) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В ГАИ отметили, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности.