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Курсы валют и криптовалют на сегодня

12.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Обвалом белорусского рубля к российскому до минимума почти за два года открылись торги 12 февраля. Биткойн +542.73

Курс доллара поднялся всего на 0,0011 BYN до 2,1935 BYN/USD. Это максимальное значение за 1461 день (чуть более четырёх лет).

За предыдущие 12 торговых сессий доллар подорожал почти на 8 копеек.

Курс евро снизился на 0,0032 BYN до 2,3886 BYN/EUR. Евро дешевеет уже второй раз, а до этого его курс находился на максимуме за 10 месяцев.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0513 BYN до 3,4799 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 715 дней. Всего две недели не хватило до максимума за 2(!) года.

Bitcoin − 10331.8$ (+542.73);

Bitcоin Cash/ВСС – 473.5$ (+25.77);

Litecoin − 78.87$ (+4.79);

Еthеreum − 252.24$ (+31.84);

ZCаsh − 73.95$ (+5.08);

DigitalCash − 134.3$ (+9.26);

Monero − 92.71$ (+9.56).


 
 
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Обвалом белорусского рубля к российскому до минимума почти за два года открылись торги 12 февраля. Биткойн +542.73
 
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