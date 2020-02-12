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29 добрых дел на Дзержинщине

12.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках областной акции «29 добрых дел» в Дзержинском районе дала старт неделя «Дети – детям».

10 января члены детского районного парламента, волонтеры и активисты посетили дошкольные учреждения образования района и провели игровые программы «Не скучай, малыш». Встречи получились теплыми, дружескими, а главное – интересными, веселыми и добрыми.

Члены детского районного парламента и учащиеся государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г.Фаниполя» навестили ребят (одноклассников и не только), пребывающих в детском отделении УЗ «Дзержинская районная центральная больница». Чтобы выздоровление прошло быстрее – им приготовили сюрпризы: хорошие новости, веселые рассказы о школьных буднях, книги, игрушки, предметы художественного творчества, но самое главное – свою заботу!



 
 
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В рамках областной акции «29 добрых дел» в Дзержинском районе дала старт неделя «Дети – детям».
 
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