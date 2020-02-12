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Система оплаты проезда по QR-коду заработала в Гомеле

12.02.2020 11:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: БЕЛТА

Гомель стал первым областным центром, жители которого смогут воспользоваться инновационной системой и покупать билеты всего в один клик на смартфоне, передает БЕЛТА.

Рассчитаться за проезд по QR-коду пока можно в нескольких автобусах города, но в ближайшее время такая возможность появится во всем транспорте филиала «Автобусный парк № 6» Гомельоблавтотранса. В салоне находятся наклейки с QR-кодом, которые и являются «виртуальной билетной кассой». Пассажир наводит сканер в приложении «Оплати™» в своем мобильном устройстве на QR-код. Приложение хорошо распознает картинку на расстоянии до двух метров и билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. Его останется только оплатить одним кликом.

В документе на проезд указываются номер билета, номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа. Рассчитаться можно как за себя, так и за и других пассажиров, которые едут с вами.

Мобильный платежный сервис "Оплати™" сможет не только продавать, но и контролировать документы на проезд. Проверка билета кондуктором осуществляется просто. Пассажир через приложение сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если он недействителен, соответствующая надпись появляется внизу билета.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Гомель
 
 
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В Гомеле в общественном транспорте с 12 февраля заработала система оплаты проезда по QR-коду. Система работает с помощью мобильного платежного сервиса Оплати . Это...
 
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