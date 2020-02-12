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В центре города возле проспекта поставили очередную «Табакерку»
Источник материала: Tut.by
Неподалеку от станции метро «Площадь Победы» на улице Козлова установили очередную «Табакерку». Фото киоска выложили в
В последнее время в пределах первого кольца массово устанавливают киоски «Табакерок», хотя делать это
Очередной киоск установили в центре города на улице Козлова возле универсама «Океан». Также наши читатели заметили «Табакерку» возле Центрального детского парка Горького, она стоит через дорогу, на улице Пулихова, 3.
Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил». Для столицы появление табачных киосков было болезненным. Но указ президента есть указ президента. Поэтому Мингорисполком, хоть и пошел на установку ларьков, но поставил компании «Энерго-Оил» несколько условий. Как минимум, «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.
Но, как видим, этого правила придерживались недолго. Одна из первых «Табакерок» появилась
После этого минчане стали собирать подписи под
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В последнее время в пределах первого кольца массово устанавливают киоски табакерок, хотя делать это запрещено. Люди реагируют недовольством - эти же табакерки еще...
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