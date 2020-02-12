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В центре города возле проспекта поставили очередную «Табакерку»

12.02.2020 12:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неподалеку от станции метро «Площадь Победы» на улице Козлова установили очередную «Табакерку». Фото киоска выложили в телеграм-канал «Минск: какие люди — такой и город».


Фото:t.me/minsk_new

В последнее время в пределах первого кольца массово устанавливают киоски «Табакерок», хотя делать это запрещено. Люди реагируют недовольством — эти же ларьки еще до открытия расписывают фразами «Не курю!», «Бізнесу на здароўі - не», «ЗОЖ!» и так далее.

Очередной киоск установили в центре города на улице Козлова возле универсама «Океан». Также наши читатели заметили «Табакерку» возле Центрального детского парка Горького, она стоит через дорогу, на улице Пулихова, 3.


Фото: читатели TUT.BY

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил». Для столицы появление табачных киосков было болезненным. Но указ президента есть указ президента. Поэтому Мингорисполком, хоть и пошел на установку ларьков, но поставил компании «Энерго-Оил» несколько условий. Как минимум, «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.

Но, как видим, этого правила придерживались недолго. Одна из первых «Табакерок» появилась возле «Горизонта» на Куйбышева, после минчане заметили «Табакерку» возле станции метро «Фрунзенская», а также на Захарова, 69.

После этого минчане стали собирать подписи под петицией с просьбой убрать «Табакерки» из центра города и предоставить официальные правила их размещения.

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время в пределах первого кольца массово устанавливают киоски табакерок, хотя делать это запрещено. Люди реагируют недовольством - эти же табакерки еще...
 
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