Лукашенко высказался о работе госСМИ

Источник материала: Горецкий вестник

Александр Лукашенко провел совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.





«Мы, конечно же, будем обсуждать с вами конкретные проблемы, житейские проблемы функционирования средств массовой информации. Я предлагаю построить открытый разговор, диалог. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, которые не относятся к тематике сегодняшнего совещания. Возможно, будут вопросы как практического, так и идеологического характера, в том числе по последним переговорам с руководством Российской Федерации, потому что вы не просто организаторы ведущих средств массовой информации, но и сами являетесь активными участниками создания продукта ваших компаний», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что необходимость разговора с руководителями государственных средств массовой информации назрела давно: около двух лет прошло с тех пор, как во всех крупнейших СМИ сменились руководители. «Настал момент обсудить выполнение поручений, данных вам в том числе и при назначении, услышать ваше видение дальнейшей стратегии работы, актуализировать задачи, которые стоят перед средствами массовой информации», — пояснил Президент.

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По его словам, эти задачи непростые, поскольку нынешняя обстановка не располагает к успокоенности. «Противостояние, геополитическая нестабильность в разных частях мира, в том числе в нашем регионе, — все это в повестке сегодняшнего дня», — заявил глава государства.