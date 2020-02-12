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Лукашенко высказался о работе госСМИ

12.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Александр Лукашенко провел совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.

 

Лукашенко высказался о работе госСМИ

 

«Мы, конечно же, будем обсуждать с вами конкретные проблемы, житейские проблемы функционирования средств массовой информации. Я предлагаю построить открытый разговор, диалог. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, которые не относятся к тематике сегодняшнего совещания. Возможно, будут вопросы как практического, так и идеологического характера, в том числе по последним переговорам с руководством Российской Федерации, потому что вы не просто организаторы ведущих средств массовой информации, но и сами являетесь активными участниками создания продукта ваших компаний», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что необходимость разговора с руководителями государственных средств массовой информации назрела давно: около двух лет прошло с тех пор, как во всех крупнейших СМИ сменились руководители. «Настал момент обсудить выполнение поручений, данных вам в том числе и при назначении, услышать ваше видение дальнейшей стратегии работы, актуализировать задачи, которые стоят перед средствами массовой информации», — пояснил Президент.

 

 

По его словам, эти задачи непростые, поскольку нынешняя обстановка не располагает к успокоенности. «Противостояние, геополитическая нестабильность в разных частях мира, в том числе в нашем регионе, — все это в повестке сегодняшнего дня», — заявил глава государства.

Президент констатировал, что важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет — право проводить собственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность. «И это право мы как суверенное и независимое государство должны отстаивать во что бы то ни стало, в том числе на информационном поле. Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле. Но, увы, приходится», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко напомнил, что именно для того, чтобы противостоять новым рискам, вызовам и угрозам, чуть менее года назад разработана и принята Концепция информационной безопасности Беларуси. «Не знаю, насколько она эффективна. Вам виднее. Но это первый серьезный шаг к выработке стратегии нашей информационной безопасности. Возможно, как живое творческое тело, надо совершенствовать эту концепцию», — считает глава государства.

В совещании участвовали председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков, генеральный директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович, директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, директор — главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов.

На начало 2020 года в Беларуси зарегистрировано более 1,6 тыс. печатных средств массовой информации, 9 информационных агентств, 20 интернет-изданий, 270 телерадиовещательных СМИ. В Беларуси распространяется свыше 270 иностранных телепрограмм в кабельных сетях и около 3 тыс. зарубежных печатных СМИ.

 


 
Теги: Могилев
 
 
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  Александр Лукашенко провел совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.     «Мы, конечно же, будем обсуждать с вами...
 
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