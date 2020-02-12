Как ГАИ ведёт негласный контроль за пешеходными переходами. Видео

Источник материала: Слуцк Город

До 14 февраля в Минской области проходит профилактическая акция «Безопасный переход». В рамках мероприятия ГАИ Слуцка проводит как открытый, так и не негласный контроль за участниками дорожного движения.

Во вторник по инициативе временно исполняющего обязанности отдела ГАИ Слуцкого РОВД майора милиции Дмитрия Сытько мы отправились в рейд.

Дмитрий Сытько сел в гражданскую машину напротив центральной аптеки, фиксировал нарушения на видео и по рации передавал информацию экипажу ДПС в 300 м от опасного пешеходного перехода.

И некоторые водители были весьма удивлены, что возле музея их останавливали за «непропуск» пешеходов «на аптеке». За полтора часа работы инспекторы вынесли 11 предупреждений, но штрафовать по части 6 статьи 18.14 КоАП никого не стали.

Врио ОГАИ отметил, что в целом водители и пешеходы ведут себя взаимовежливо. Но ситуация обостряется в утренние и вечерние часы пик, когда на дорогах плохая видимость, многие спешат, ещё толком не проснулись или уже устали после рабочего дня. В такие периоды участникам движения стоит быть особенно внимательными.

Отдельный вопрос - дети. За время наблюдения школьники несколько раз перебегали дорогу прямо перед транспортом, даже не останавливаясь перед краем проезжей части и не убеждаясь в собственной безопасности.

— Здесь очень важно, чтобы мамы и папы увидели, как чада ведут себя на дорогах и ещё раз поговорили с ними о безопасности. Мы постоянно проводим встречи в школах, рассказываем ПДД для детей, но этого не достаточно. Очень большую роль играет родительское воспитание, поэтому, пожалуйста, заострите внимание детей на этом и покажите им в пример видео, как делать нельзя, — сказал Дмитрий Сытько.

Вместе с тем явно проявилась ещё одна проблема - пешеходы с телефонами. Некоторые настолько увлечены гаджетами, что совсем не смотрят по сторонам, резко останавливаются и начинают движение. Из-за такой непредсказуемости водителям зачастую приходится тормозить «в пол».

Под конец такого рейда испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, это само по себе интересно и радует, что наше ГАИ стремится к снижению травматизма. А водители начинают понимать, что их нарушения фиксируются не только, когда в обозрении есть экипажи ДПС.

С другой стороны, смотришь и видишь, как много беспечности на дорогах и как многому нам ещё нужно научиться.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by