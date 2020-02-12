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Две случчанки награждены орденом Матери

12.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Две случчанки награждены орденом Матери

а рождение и воспитание пяти и более детей орденом Матери отмечены две случчанки, сообщает Слуцкий край.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10 февраля 2020 г. №46 «О награждении» ордена Матери удостоились две жительницы Слуцка.

Наталья Николаевна Гуцева, оператор машинного доения сельскохозяйственного филиала открытого акционерного общества " Слуцкий сыродельный комбинат», и Наталья Петровна Купрацевич, кладовщик открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат».

Слуцкий край

 
 
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За рождение и воспитание пяти и более детей орденом Матери отмечены две случчанки.
 
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