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Жаклин Перкинс: «Британцам посоветовала бы просто приехать в Беларусь»

12.02.2020 12:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жаклин Перкинс: «Британцам посоветовала бы просто приехать в Беларусь»
Фото из открытых источников

Как отразятся эти события на отношениях Великобритании и Европейского союза? Изменится ли что-то в белорусско-британских связях, сотрудничестве? Рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Жаклин ПЕРКИНС.

Глобальная Британия

- После референдума наше правительство выступило с концепцией «Глобальная Великобритания» - это видение будущего страны после выхода из ЕС. Выход из ЕС дает возможность показать наши новые отношения с партнерами в ЕС и по всему миру; заключить торговые сделки на новых рынках; отстаивать и дальше свои сильные моральные принципы, - отметила дипломат.

Развитие отношений с Беларусью

- За последние 3 года отношения между Великобританией и Беларусью значительно развились. Я была удивлена тем количеством форм сотрудничества и связей, которые существуют между нашими странами,  - подчеркнула Жаклин Перкинс. – Надеюсь, что и дальше мы будем тесно сотрудничать, в частности в сфере торговли. Например, 4-5 марта Посольство Великобритании в Беларуси совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой организуют «Белорусско-британский сезон», в ходе которого будут изучаться возможности для сотрудничества двух стран в сфере торговли.

Кроме того, мы продолжим диалог о правах человека, отмене смертной казни с правительством Беларуси. Наши отношения достаточно крепкие, чтобы обсуждать такие темы.

Жаклин Перкинс: «Британцам посоветовала бы просто приехать в Беларусь»
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Визовая политика

Так как визовая политика Великобритании не была увязана с ЕС, она в отношении граждан Беларуси останется такой же.

- Я не вижу здесь изменений в ближайшем будущем, - сказала Жаклин Перкинс. – Что касается цифр, то за первые девять месяцев 2019 г.

около 13,5 тыс. белорусов подали визовые заявки. Если предположить, сколько будет заявок до конца года, думаю, цифра поднимется до 17 тыс. Мы также ежегодно наблюдаем 30-процентный рост количества британцев, приезжающих в Беларусь. Это позитивная новость. Мое личное мнение: как можно больше туристов из Великобритании должны приехать в Беларусь и увидеть своими глазами, какая это прекрасная страна.

Впечатления о Беларуси

- За те пять месяцев, что я нахожусь в Беларуси, я много гуляла по Минску, уже побывала в Мире и Несвиже, - поделилась госпожа посол. – На следующей неделе планирую поехать в Брест и Гродно – это будет частная поездка, неофициальная. У вас потрясающая история! Оказывается, у многих знаменитостей, например, Эми Уайнхаус, белорусские корни. Но больше всего меня поразил удивительный исторический факт: во время Второй мировой войны в рядах Британской армии сражались белорусы! Мне выпала честь вручить медали родственникам тех белорусских солдат, которые сражались против нацизма плечом к плечу с британскими товарищами. Этот эпизод из истории, как мне кажется, не очень знаком ни белорусам, ни британцам.

Своим соотечественникам я посоветовала бы просто приехать сюда. Ведь многие думают, что Беларусь где-то далеко, хотя путешествие на самолете занимает всего 3 часа.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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31 января, в полночь по брюссельскому времени, Великобритания покинула Европейский союз. Это стало результатом референдума, который состоялся в 2016 году.
 
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