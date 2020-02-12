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Был пьян, превысил скорость и скрылся: СК завершил расследование смертельного ДТП под Столбцами

12.02.2020 12:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дело о дорожно-транспортном происшествии в Столбцовском районе, в результате которого погиб велосипедист. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, 9 ноября 25-летний мужчина приехал домой в деревню Тесновая, где допоздна со своими знакомыми распивал спиртные напитки. Рано утром 10 ноября он сел за руль своего ВМW, чтобы отвезти в соседнюю деревню товарища. На 9-м километре трассы Литва — Куль — Петриловичи в деревне Денисы водитель сбил 57-летнего велосипедиста, который ехал на работу и двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель BMW с места аварии скрылся, однако родственник, которому он рассказал о случившемся, привез его обратно на место происшествия. Там уже работала следственно-оперативная группа.


Фото: СК

Освидетельствование водителя показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в его крови составила 1,4 промилле.

— Анализируя собранные доказательства, следствие пришло к выводу, что основной причиной ДТП явилось значительное превышение скоростного режима водителем, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянение в условиях недостаточной видимости. Проведенным следственным экспериментом установлено, что вместо разрешенных 60 км/ч, он двигался в населенном пункте со скоростью 90 км/ч, — отметили в СК.


Фото: СК

Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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