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В Пинском районе Audi смяло после лобового столкновения с Volkswagen. Есть пострадавшие
Источник материала: Tut.by
12 февраля на трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин лоб в лоб столкнулись Audi и Volkswagen, сообщает
Около 8.30 очевидцы сообщили, что возле деревни Ставок Пинского района произошло лобовое столкновение Audi и Volkswagen. В первом ехали три человека, в том числе и ребенок. В VW — только водитель.
Спасатели достали из автомобиля водителя Audi, которого зажало элементами кузова. С места происшествия обоих водителей забрали медики. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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Два человека попали в больницу.
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