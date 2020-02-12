В Пинском районе Audi смяло после лобового столкновения с Volkswagen. Есть пострадавшие

Источник материала: Tut.by

12 февраля на трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин лоб в лоб столкнулись Audi и Volkswagen, сообщает МЧС .



Фото: 112.by

Около 8.30 очевидцы сообщили, что возле деревни Ставок Пинского района произошло лобовое столкновение Audi и Volkswagen. В первом ехали три человека, в том числе и ребенок. В VW — только водитель.





Спасатели достали из автомобиля водителя Audi, которого зажало элементами кузова. С места происшествия обоих водителей забрали медики. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.







