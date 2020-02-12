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В Гомеле стая бродячих собак обгрызла машину. Ущерб взыскивать не с кого
Источник материала: Партизан
В Гомеле бродячие собаки повредили припаркованную во дворе машину. Ремонт оценили по «гаражным меркам» в 500 условных, но взыскивать ущерб не с кого. Случай не гарантийный, а животные продолжают бродяжничать.
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Чтобы найти хулиганов, гомельчанка обратилась в милицию. У соседей на балконе висит камера видеонаблюдения, поэтому виновников беспорядка вычислили сразу. «Вредителями, нанесшими такой ущерб моей машине, были 5 огроменных собак, которые, обскакали, обгрызли мою машину со всех сторон, где им хотелось», — рассказывает Алена.
Она обратилась к дилерам, так как авто на гарантии, однако их слова ее не обнадежили — это не страховой случай. Предварительно ущерб оценили в 1800 рублей.
Это не первый инцидент, когда дворовые собаки портят машины. По словам сотрудника милиции, прибывшего на вызов, за последнюю неделю уже были зафиксированы подобные случаи.
Женщина не понимает, к кому в данном случае предъявлять претензии: страховой компании либо к ЖКХ, которые должны обеспечивать свою территорию отсутствием бездомных животных.
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В Гомеле бродячие собаки повредили припаркованную во дворе машину. Ремонт оценили по «гаражным меркам» в 500 условных, но взыскивать ущерб не с кого. Случай не...
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