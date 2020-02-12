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В Гомеле стая бродячих собак обгрызла машину. Ущерб взыскивать не с кого

12.02.2020 13:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле бродячие собаки повредили припаркованную во дворе машину. Ремонт оценили по «гаражным меркам» в 500 условных, но взыскивать ущерб не с кого. Случай не гарантийный, а животные продолжают бродяжничать.




В редакцию «Сильных Новостей» обратилась жительница Советского района. 11 февраля около шести часов утра в дверь квартиры постучал сосед и сообщил новость — ее машина повреждена. Выйдя на улицу и осмотрев автомобиль, Алена была в ужасе: на земле валялась разломанная на части номерная рамка, повреждено лакокрасочное покрытие, капот, передние крылья, бампер, решетка и водительские двери. Женщина не смогла сдержать слёз, ведь машина была куплена в салоне всего два года назад.

Чтобы найти хулиганов, гомельчанка обратилась в милицию. У соседей на балконе висит камера видеонаблюдения, поэтому виновников беспорядка вычислили сразу. «Вредителями, нанесшими такой ущерб моей машине, были 5 огроменных собак, которые, обскакали, обгрызли мою машину со всех сторон, где им хотелось», — рассказывает Алена.

Она обратилась к дилерам, так как авто на гарантии, однако их слова ее не обнадежили — это не страховой случай. Предварительно ущерб оценили в 1800 рублей.

Это не первый инцидент, когда дворовые собаки портят машины. По словам сотрудника милиции, прибывшего на вызов, за последнюю неделю уже были зафиксированы подобные случаи.


Женщина не понимает, к кому в данном случае предъявлять претензии: страховой компании либо к ЖКХ, которые должны обеспечивать свою территорию отсутствием бездомных животных.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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В Гомеле бродячие собаки повредили припаркованную во дворе машину. Ремонт оценили по «гаражным меркам» в 500 условных, но взыскивать ущерб не с кого. Случай не...
 
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