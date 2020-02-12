Прокуратурой Минской области 11.02.2020 направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы г.Копыля по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Предварительное расследование данного уголовного дела производилось следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Расследованием по делу установлено, что М., в темное время суток, управляя автомобилем «Фиат» двигалась по г.Копылю со скоростью около 55 км/ч., при разрешенной на данному участке дороги скорости – 40 км/ч. Имея возможность заблаговременно наблюдать пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла снизить скорость до безопасной, уступить дорогу пешеходу и совершила наезд на последнего. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения.

В соответствии с требованиями Правил дорожного движения при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.

Игнорирование водителями средств организации дорожного движения (дорожных знаков либо разметки), обозначающих нерегулируемый пешеходный переход, с большой долей вероятности приводит к человеческим жертвам. Так, прокуратурой Минской области в 2019 г. направлено для рассмотрения в суд 14 уголовных дел о дорожно-транспортных происшествиях на пешеходных переходах, в результате которых погибло 4 человека и 15 причинены тяжкие телесные повреждения.

Действующим уголовным законодательством за нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 5 лет.

Старший прокурор отдела прокуратуры

Минской области по надзору

за исполнением законодательства

УСК по Минской области Игорь Ролич