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Беларусь предлагает провести знаковое мероприятие к юбилею ООН и 75-летию Победы

12.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Предложение увязать юбилейную дату ООН с 75-летием Победы во Второй мировой войне и провести по этому случаю знаковое мероприятие высказал заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас. Белорусская делегация во главе с ним принимает участие в 58-й сессии Комиссии социального развития ООН.

Во время визита в Нью-Йорк 11 февраля замглавы МИД встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелиссой Флеминг. Собеседники обсудили подходы к подготовке и проведению в ООН торжественных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею организации, который будет отмечаться в этом году.

«Андрей Дапкюнас предложил увязать юбилейную дату ООН с 75-летием Победы во Второй мировой войне и объединить усилия стран при поддержке Департамента по глобальным коммуникациям ООН в проведении знакового, выходящего за рамки обычного протокола мероприятия, которое не только подчеркнуло бы важную роль государств, внесших свой вклад в Победу в войне, но и смогло бы проиллюстрировать единство и сплоченность всех стран — членов ООН в отношении этого памятного события», — отметили в МИД.

Замминистра накануне также выступил в общей дискуссии Комиссии социального развития ООН (КСР) по приоритетной теме нынешней сессии «Доступное жилье и системы социальной защиты для всех для решения проблемы бездомности». Комиссия является вспомогательным органом Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). Он занимается вопросами сокращения бедности, социального неравенства, а также продвижением международной политики построения социальной справедливости в отношении наиболее уязвимых групп населения. Беларусь является членом КСР на 2016-2020 годы и членом ЭКОСОС на 2018-2020 годы.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что в Беларуси доступность жилья всегда была важнейшим приоритетом государства и рассматривается как основной элемент в предотвращении бездомности. При этом в Беларуси уделяется внимание не только доступности жилья, но и его комфортности, безопасности и современности.

«Андрей Дапкюнас отметил также актуальность рассмотрения проблемы бездомности семей. Он подчеркнул необходимость укрепления и защиты института семьи на международном уровне, в том числе в контексте негативных факторов, способствующих разрушению семей», — проинформировали в МИД.

Источник: БЕЛТА

 
 
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Предложение увязать юбилейную дату ООН с 75-летием Победы во Второй мировой войне и провести по этому случаю знаковое мероприятие высказал заместитель министра...
 
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