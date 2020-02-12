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Власти введут базовый расчетный счет для физлиц. Что это такое
Источник материала: Tut.by
В Беларуси намерены ввести базовый расчетный счет для физлиц. Власти уже подготовили соответствующий проект указа. Об этом сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Русакевич.
— Сейчас проект указа обрабатывается государственными органами, — отметила Татьяна Русакевич. Однако введут базовые расчетные счета для физлиц, скорее всего, не в этом году.
Те, кто откроет такой счет, получат минимальный набор банковских услуг. Среди прочего — бесплатное зачисление социальных выплат (пенсий, пособий), получение наличных в кассах и банкоматах банка, в котором открыт базовый счет, без комиссий.
Функционал такого счета должен предусматривать перечень операций, которые банки будут осуществлять бесплатно. При этом планируется, что клиенту банка при наличии у него текущего расчетного счета не обязательно будет открывать базовый расчетный счет.
Это текущий банковский счет физлица (для ИП такой возможности не будет).
Какие карточки хотят выпускать к базовому счету
К базовому счету намерены выпускать банковскую карточку платежной системы «БЕЛКАРТ». Напомним, национальная система платежных карт интегрировалась с российской «Мир». С 1 января этого года банки должны выпускать карточки БЕЛКАРТ либо с чипом, либо с чипом и магнитной полосой. До этого карты этой платежной системы выпускались только с магнитной полосой (за исключением карточки БЕЛКАРТ-Maestro). Однако этого не произошло, на них
— Возможность открытия физическому лицу базового текущего (расчетного) банковского счета должна обеспечиваться всеми банками, осуществляющими эмиссию банковских платежных карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ с выдачей банковской платежной карточки указанной системы, — говорится в письме, которое ассоциация белорусских банков направила финансовым учреждениям.
Базовый расчетный счет может помочь в борьбе с зарплатным «рабством»
Как планируется, те, кто откроет базовый расчетный счет, сможет самостоятельно выбирать банк для зарплатного обслуживания.
Напомним, белорусские банки в некоторых случаях, выдавая кредит предприятиям,
Банки объясняют свое поведение тем, что им нужно управлять кредитными рисками и для этого нужно видеть все финансовые потоки кредитополучателя.
Но поскольку попытки банков заниматься пакетным обслуживанием клиентов могут приводить к ограничению конкуренции на рынке, ситуацией еще осенью 2018 года занялось Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
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Власти уже подготовили соответствующий проект указа.
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