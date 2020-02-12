Власти введут базовый расчетный счет для физлиц. Что это такое

Источник материала: Tut.by

В Беларуси намерены ввести базовый расчетный счет для физлиц. Власти уже подготовили соответствующий проект указа. Об этом сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Русакевич.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сейчас проект указа обрабатывается государственными органами, — отметила Татьяна Русакевич. Однако введут базовые расчетные счета для физлиц, скорее всего, не в этом году.

Те, кто откроет такой счет, получат минимальный набор банковских услуг. Среди прочего — бесплатное зачисление социальных выплат (пенсий, пособий), получение наличных в кассах и банкоматах банка, в котором открыт базовый счет, без комиссий.

Функционал такого счета должен предусматривать перечень операций, которые банки будут осуществлять бесплатно. При этом планируется, что клиенту банка при наличии у него текущего расчетного счета не обязательно будет открывать базовый расчетный счет.

Это текущий банковский счет физлица (для ИП такой возможности не будет).

Какие карточки хотят выпускать к базовому счету

К базовому счету намерены выпускать банковскую карточку платежной системы «БЕЛКАРТ». Напомним, национальная система платежных карт интегрировалась с российской «Мир». С 1 января этого года банки должны выпускать карточки БЕЛКАРТ либо с чипом, либо с чипом и магнитной полосой. До этого карты этой платежной системы выпускались только с магнитной полосой (за исключением карточки БЕЛКАРТ-Maestro). Однако этого не произошло, на них перестали принимать заявки. С середины января некоторые банки начали выпуск карточек с чипом. Однако возникли проблемы с инфраструктурой. Ее подготовку банки могут осуществлять на протяжении всего 2020 года. Если бы базовый расчетный счет ввели в этом году, то его владельцы могли бы теоретически столкнуться с проблемами при использовании денег, в том числе в их снятии и оплате по карте, что происходит сейчас на практике.

— Возможность открытия физическому лицу базового текущего (расчетного) банковского счета должна обеспечиваться всеми банками, осуществляющими эмиссию банковских платежных карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ с выдачей банковской платежной карточки указанной системы, — говорится в письме, которое ассоциация белорусских банков направила финансовым учреждениям.

Базовый расчетный счет может помочь в борьбе с зарплатным «рабством»

Как планируется, те, кто откроет базовый расчетный счет, сможет самостоятельно выбирать банк для зарплатного обслуживания.

Напомним, белорусские банки в некоторых случаях, выдавая кредит предприятиям, прописывают условия таким образом, чтобы клиенты полностью перешли к ним на обслуживание. То есть чтобы все расчеты, в том числе касающиеся выплаты зарплаты, проходили через тот банк, который выдал кредит. Работодатели, в свою очередь, препятствуют работникам в самостоятельном выборе банка для оформления зарплатной карточки.

Банки объясняют свое поведение тем, что им нужно управлять кредитными рисками и для этого нужно видеть все финансовые потоки кредитополучателя.

Но поскольку попытки банков заниматься пакетным обслуживанием клиентов могут приводить к ограничению конкуренции на рынке, ситуацией еще осенью 2018 года занялось Министерство антимонопольного регулирования и торговли.