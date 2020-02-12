Выезд с ул. Богданчука на Московскую выпрямили, едем через светофор. Можно даже нелево

Источник материала: Виртуальный Брест

Долгие годы косяк с выездом с ул. Богданчука на Московскую не давал покоя - изменить тут что-то можно было только в результате глобальных преобразований. И они произошли.





Старый проезд уже закрыт, новый полностью введён в строй, и можно пользоваться. Можно даже повернуть налево, представляете? Правда, будьте внимательны, на встречу едут сразу две полосы тех, кто выруливает с Короны, и получается конфликт, но с этим можно смириться, не так уж и страшно.





Между тем, не все осознают что означает знак "синяя стрелочка вниз и направо". Дамы, особенно с телефоном у уха, не успевают сориентироваться, и пытаются налево повернуть с въезда. Не выходит, конечно, приходится возвращаться.





Тоже смотрите в оба, чтобы не подбить такую любительницу поговорить по средствам связи за рулём.





Чтобы вам было легче сориентироваться в обстановке, небольшое видео: