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Выезд с ул. Богданчука на Московскую выпрямили, едем через светофор. Можно даже нелево

12.02.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Долгие годы косяк с выездом с ул. Богданчука на Московскую не давал покоя - изменить тут что-то можно было только в результате глобальных преобразований. И они произошли.

Выезд с ул. Богданчука на Московскую выпрямили, едем через светофор. Можно даже нелево

Старый проезд уже закрыт, новый полностью введён в строй, и можно пользоваться. Можно даже повернуть налево, представляете? Правда, будьте внимательны, на встречу едут сразу две полосы тех, кто выруливает с Короны, и получается конфликт, но с этим можно смириться, не так уж и страшно.

Выезд с ул. Богданчука на Московскую выпрямили, едем через светофор. Можно даже нелево

Между тем, не все осознают что означает знак "синяя стрелочка вниз и направо". Дамы, особенно с телефоном у уха, не успевают сориентироваться, и пытаются налево повернуть с въезда. Не выходит, конечно, приходится возвращаться.

Выезд с ул. Богданчука на Московскую выпрямили, едем через светофор. Можно даже нелево

Тоже смотрите в оба, чтобы не подбить такую любительницу поговорить по средствам связи за рулём.

Выезд с ул. Богданчука на Московскую выпрямили, едем через светофор. Можно даже нелево

Чтобы вам было легче сориентироваться в обстановке, небольшое видео:

 
 
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  Долгие годы косяк с выездом с ул. Богданчука на Московскую не давал покоя - изменить тут что-то можно было только в результате глобальных преобразований. И они...
 
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