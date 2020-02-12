The Washington Post призвал Америку и ЕС защитить Лукашенко от Путина

Источник материала: KYKY

Крупнейшее здание столицы Америки The Washington Post в рубрике «Мнения» выпустило редакционный материал и призвало в нем США и Евросоюз помочь Беларуси, если та «порвет» с Россией.

По тексту утверждается, что Путин вот уже 20 лет тщетно пытался взять под контроль постсоветские страны – давлением, фальсификациями, пропагандой и военным вмешательством (как в случаях с Украиной и Грузией). И теперь Путин старается надавить на Лукашенко, чтобы тот выполнил союзное соглашение 20-летней давности, которое «превратит Беларусь в провинцию». А Лукашенко при этом сопротивляется и говорит, что не хочет быть «последним президентом Беларуси», передает «Свобода». «И хотя Лукашенко нельзя назвать привлекательным для Запада партнером, но его попытки сохранить Беларусь заслуживают поддержки», – отмечает The Washington Post.

Авторы материала считают, что, несмотря на многолетнее балансирование Лукашенко между Западом и Путиным, на фальсификации выборов и брутальное подавление протестов, настоящее давление Путина может изменить политику Лукашенко:

«Российский лидер прекратил поставки субсидируемой нефти, очень важной для беларуской экономики, и потребовал выполнить замороженный «союзный договор», – продолжает издание. – Во время встречи в пятницу Путин снова отказал Лукашенко в скидках на нефть и газ. Если эта позиция не изменится, беларуская экономика может серьезно пострадать: пятую часть ее экспорта составляют переработанные продукты дешевой российской нефти».

«Лукашенко сделал вид, будто он противостоит российскому давлению, купив нефть из Норвегии. А государственный секретарь Майк Помпео сделал вид, будто помогает ему, посетив Минск 1 февраля, – утверждается в материале. – Помпео обещал, что администрация Трампа назначит нового посла в Беларуси, и заверил Лукашенко: «Наши производители готовы поставить 100% нефти, которая вам нужна, за конкурентную цену».

Издание отмечает, что поставки нефти из США вряд ли спасут беларуские перерабатывающие заводы. «Наоборот, Лукашенко надо будет выбирать: или сдаться Путину, или по крайней мере сделать шаги в направлении шоковой терапии для экономики, что позволит освободить ее из-под российской зависимости. И если он выберет последний сценарий, Штаты и Евросоюз должны сделать все возможное, чтобы облегчить боль, при этом не прекращая требовать улучшения ситуации с правами человека».