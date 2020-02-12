ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

7 сыров, которые идеально подходят для пиццы

12.02.2020 14:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by


Пицца — аппетитное блюдо, перед которым трудно устоять как истинному итальянцу, так и проголодавшемуся белорусу. На вкусовые качества пиццы влияют мясо, овощи, соус и искусно подобранный сыр. Как выбрать сыр для пиццы, которая сделает вкус насыщенным, рассказывает команда TAM.BY.

Содержание:

♦ Какой сыр выбирают для пиццы
♦ Первый сырный слой
♦ Второй сырный слой

Какой сыр выбирают для пиццы


Источник: pexels.com

Если вы для домашней пиццы используете сыр только перед отправкой пиццы в духовку, мы вас разочаруем. Чтобы пицца получилась проистине вкусной, сыр добавляется дважды: на пустое тесто после пасты из томатов и поверх начинки.

Приготовление пиццы подразумевает запекание, а значит, сыр должен легко плавиться. Если продукт низкого качества или содержит много примесей, то запекаться будет плохо. Это повлияет на консистенцию начинки и вкус блюда в целом.

Ниже мы собрали информацию о том, какой сыр выбирают для пиццы, чтобы она получилась вкусной и сочной.

Первый сырный слой


Источник: pexels.com

Необходим для создания правильной консистенции. Обычно кладутся молодые мягкие сыры без насыщенного вкуса: брынза, моцарелла. За маленький срок хранения они не теряют белковую структуру. После плавления легко тянутся и оставляют корж хрустящим.

  • Брынза. Соленый сыр со сливочным вкусом, который пропитывает ингредиенты и делает пиццу тягучей и мягкой. Брынза низкокалорийна (до 260 ккал), поэтому подходит для диетического питания.
  • Моцарелла. Пресный полутвердый сорт с низкой температурой плавления, такой сыр для пиццы образует сливочную корочку (она, кстати, не твердеет) и не перебивает вкус начинки.

Второй сырный слой


Источник: pexels.com

Какой сыр выбирают для пиццы, чтобы «накрыть» начинку? Только твердые сыры, желательно созревающие на протяжении 6−9 месяцев. Причина тому — насыщенный пикантный вкус. Поэтому второй слой служит своеобразной приправой для блюда.

  • Пармезан. Обладает солоноватым, остро-пикантным привкусом. Поскольку является твердым сортом, плохо плавится, имеет ломкую зернистую структуру и не образует тягучих нитей. Пармезан отлично раскрывает вкус мясной начинки (свинина, курица, бекон).
  • Маасдам. Полутвердый сыр с крупными дырками, плавится при низких температурах, образует тонкую корочку, отличается пряным ореховым привкусом. Идеальное дополнение пиццы, если сорт выдержан от 6 месяцев. Недозревший сыр имеет слабый вкус, кажется «резиновым».
  • Голландский. Полутвердый сыр со сливочным ароматом и сладким ореховым привкусом. Отличается универсальностью: используется для основы и в качестве посыпки начинки. Часто добавляется в вегетарианскую пиццу, так как гармонирует с овощами.
  • Чеддер. Этому сорту характерен оранжевый цвет, остро-кислый привкус и пластичная структура. Благодаря ей чеддер образует «сырные» нити. Добавляются в пиццу как твердые, так и полутвердые сорта (в зависимости от срока созревания).
  • Эмменталь. Может стать прекрасным дополнением для домашней пиццы. Обладает сладковато-пикантным вкусом и тягучей текстурой. Удачно сочетается с другими видами сыра.

Какие еще виды сыра можно использовать для пиццы?

  • Адыгейский — мягкий сыр, который по качествам схож с итальянской моцареллой.
  • Сулугуни — рассольный сыр со слоистой структурой. Также подходит для пиццы.
  • Тильтизер — светло-желтый полутвердый сыр, часто содержит черный перец, тмин и другие приправы.
  • Гауда — «плотный сыр» с кремовым вкусом, изготавливается по голландской технологии.

TAM.BY поможет найти доставку пиццы в Минске: заходите в каталог, ищите блюдо, где есть любимый сыр для пиццы, и выбирайте подходящую доставку. Приятного аппетита!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Greenpeace: Мир теряет $8 млрд каждый день из-за грязного воздуха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика