7 сыров, которые идеально подходят для пиццы

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Пицца — аппетитное блюдо, перед которым трудно устоять как истинному итальянцу, так и проголодавшемуся белорусу. На вкусовые качества пиццы влияют мясо, овощи, соус и искусно подобранный сыр. Как выбрать сыр для пиццы, которая сделает вкус насыщенным, рассказывает команда TAM.BY.

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Какой сыр выбирают для пиццы



Источник: pexels.com

Если вы для домашней пиццы используете сыр только перед отправкой пиццы в духовку, мы вас разочаруем. Чтобы пицца получилась проистине вкусной, сыр добавляется дважды: на пустое тесто после пасты из томатов и поверх начинки.

Приготовление пиццы подразумевает запекание, а значит, сыр должен легко плавиться. Если продукт низкого качества или содержит много примесей, то запекаться будет плохо. Это повлияет на консистенцию начинки и вкус блюда в целом.

Ниже мы собрали информацию о том, какой сыр выбирают для пиццы, чтобы она получилась вкусной и сочной.

Первый сырный слой



Источник: pexels.com

Необходим для создания правильной консистенции. Обычно кладутся молодые мягкие сыры без насыщенного вкуса: брынза, моцарелла. За маленький срок хранения они не теряют белковую структуру. После плавления легко тянутся и оставляют корж хрустящим.

Брынза. Соленый сыр со сливочным вкусом, который пропитывает ингредиенты и делает пиццу тягучей и мягкой. Брынза низкокалорийна (до 260 ккал), поэтому подходит для диетического питания.

Моцарелла. Пресный полутвердый сорт с низкой температурой плавления, такой сыр для пиццы образует сливочную корочку (она, кстати, не твердеет) и не перебивает вкус начинки.

Второй сырный слой



Источник: pexels.com

Какой сыр выбирают для пиццы, чтобы «накрыть» начинку? Только твердые сыры, желательно созревающие на протяжении 6−9 месяцев. Причина тому — насыщенный пикантный вкус. Поэтому второй слой служит своеобразной приправой для блюда.

Пармезан. Обладает солоноватым, остро-пикантным привкусом. Поскольку является твердым сортом, плохо плавится, имеет ломкую зернистую структуру и не образует тягучих нитей. Пармезан отлично раскрывает вкус мясной начинки (свинина, курица, бекон).

Маасдам. Полутвердый сыр с крупными дырками, плавится при низких температурах, образует тонкую корочку, отличается пряным ореховым привкусом. Идеальное дополнение пиццы, если сорт выдержан от 6 месяцев. Недозревший сыр имеет слабый вкус, кажется «резиновым».

Голландский. Полутвердый сыр со сливочным ароматом и сладким ореховым привкусом. Отличается универсальностью: используется для основы и в качестве посыпки начинки. Часто добавляется в вегетарианскую пиццу, так как гармонирует с овощами.

Чеддер. Этому сорту характерен оранжевый цвет, остро-кислый привкус и пластичная структура. Благодаря ей чеддер образует «сырные» нити. Добавляются в пиццу как твердые, так и полутвердые сорта (в зависимости от срока созревания).

Эмменталь. Может стать прекрасным дополнением для домашней пиццы. Обладает сладковато-пикантным вкусом и тягучей текстурой. Удачно сочетается с другими видами сыра.

Какие еще виды сыра можно использовать для пиццы?

Адыгейский — мягкий сыр, который по качествам схож с итальянской моцареллой.

Сулугуни — рассольный сыр со слоистой структурой. Также подходит для пиццы.

Тильтизер — светло-желтый полутвердый сыр, часто содержит черный перец, тмин и другие приправы.

Гауда — «плотный сыр» с кремовым вкусом, изготавливается по голландской технологии.

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