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Китайский Vantas: компания Chery собирается продавать автомобили в Америке
Источник материала: Tut.by
Китайский автопроизводитель, объединивший усилия с базирующейся в Калифорнии компанией HAAH Automotive Holdings, объявил о создании новой марки Vantas, под которой в США планируется продавать модели Exeed.
Напомним, что с 2018 года под этим дочерним брендом Chery выпускает самые дорогие и богато оснащенные модели, которые, по идее, уже в этом году могут появиться и на
Модели Exeed за океаном планируется продавать под брендом Vantas: судя по изображением, речь идет о модели TX, которая практически ничем не отличается от исходного кроссовера — бедж-инжиниринг!
Китайский Exeed TX предлагается с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 197 л. с. в паре с 7-ступенчатым «роботом», но о спецификациях для американского рынка доподлинно ничего не известно. Более того, в Chery и HAAH Automotive пока даже не называют примерных сроков дебюта Vantas в США.
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Китайский автопроизводитель, объединивший усилия с компанией HAAH Automotive Holdings, объявил о создании новой марки Vantas, под которой планируется продавать модели Exeed.
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