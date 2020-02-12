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Китайский Vantas: компания Chery собирается продавать автомобили в Америке

12.02.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайский автопроизводитель, объединивший усилия с базирующейся в Калифорнии компанией HAAH Automotive Holdings, объявил о создании новой марки Vantas, под которой в США планируется продавать модели Exeed.


Напомним, что с 2018 года под этим дочерним брендом Chery выпускает самые дорогие и богато оснащенные модели, которые, по идее, уже в этом году могут появиться и на рынке Беларуси. За океаном продвигать свои люксовые «паркетники» Chery собирается вместе с холдингом HAAH Automotive — тем самым, который осенью 2018 года объявил о сотрудничестве с еще одним производителем из Поднебесной, Zotye. Изначально продажи Zotye в США должны были начаться уже в этом году, но теперь сроки перенесены на следующий год.


Модели Exeed за океаном планируется продавать под брендом Vantas: судя по изображением, речь идет о модели TX, которая практически ничем не отличается от исходного кроссовера — бедж-инжиниринг!


Китайский Exeed TX предлагается с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 197 л. с. в паре с 7-ступенчатым «роботом», но о спецификациях для американского рынка доподлинно ничего не известно. Более того, в Chery и HAAH Automotive пока даже не называют примерных сроков дебюта Vantas в США.

 
 
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Китайский автопроизводитель, объединивший усилия с компанией HAAH Automotive Holdings, объявил о создании новой марки Vantas, под которой планируется продавать модели Exeed.
 
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