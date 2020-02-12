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Высокопоставленный российский чиновник покончил с собой в зале суда

12.02.2020 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший начальник управления ФСИН РФ (Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации - прим. БП) Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Его должны были взять под стражу в зале суда

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК, находившийся рядом с залом заседаний.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде. 

После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.


Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — сказал адвокат.

 
 
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Бывший начальник управления ФСИН РФ (Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации - прим. БП) Виктор Свиридов попытался покончить с собой после...
 
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