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Высокопоставленный российский чиновник покончил с собой в зале суда
Источник материала: Партизан
Бывший начальник управления ФСИН РФ (Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации - прим. БП) Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Его должны были взять под стражу в зале суда
Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент
Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.
После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.
Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — сказал адвокат.
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Бывший начальник управления ФСИН РФ (Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации - прим. БП) Виктор Свиридов попытался покончить с собой после...
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