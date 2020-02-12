Высокопоставленный российский чиновник покончил с собой в зале суда

Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК , находившийся рядом с залом заседаний. Экс-начальник управления автотранспорта ФСИНпопытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент, находившийся рядом с залом заседаний.





Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.





После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.









Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — сказал адвокат.











