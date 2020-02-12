Как пешие прогулки и сало могут укрепить иммунитет?

Физические нагрузки повышают устойчивость иммунной системы. Это в свою очередь уменьшает риск простуды. Особенно полезны пешие прогулки. На
В холодное время года, особенно в морозы, рацион должен быть полноценным. Ешьте мясо, рыбу и сало. В сале содержится арахидоновая кислота, которая помогает иммунитету в борьбе с вирусами и бактериями. Поменьше используйте в еде соли и сахара. От диет в холодное время года лучше воздержаться.
Заведующая отделением профилактики поликлиники № 5 города Гродно Снежана Шейко