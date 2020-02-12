Как пешие прогулки и сало могут укрепить иммунитет?

Источник материала: Ивьевский край

Физические нагрузки повышают устойчивость иммунной системы. Это в свою очередь уменьшает риск простуды. Особенно полезны пешие прогулки. На свежем воздухе обязательно вдыхайте воздух через нос во избежание простудных заболеваний, которые возможны при вдыхании морозного воздуха. А вот выдыхать старайтесь ртом.Надевайте свободную, не очень жаркую одежду, так вы не спаритесь, что предотвратит эффект переохлаждения. К тому же в легкой спортивной зимней форме ваш организм начнет сам себя согревать и переводить лишний вес в тепло.

В холодное время года, особенно в морозы, рацион должен быть полноценным. Ешьте мясо, рыбу и сало. В сале содержится арахидоновая кислота, которая помогает иммунитету в борьбе с вирусами и бактериями. Поменьше используйте в еде соли и сахара. От диет в холодное время года лучше воздержаться.

Заведующая отделением профилактики поликлиники № 5 города Гродно Снежана Шейко