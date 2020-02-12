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Роскошная фотосессия: вот как выглядит Дженнифер Энистон в свои 51

12.02.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 февраля американской актрисе Дженнифер Энистон исполнился 51 год. При этом актриса выглядит невероятно молодо, что она и показала в своей фотосессии для Interview Magazine.


Фото: Interview Magazine

В интервью изданию Дженнифер также рассказала о своем позитивном отношении к миру, поддержке женщин, а также о том, что ее расстраивает. Краткий перевод этих тем приводит twizz.ru.


Фото: Interview Magazine

— В детстве я наблюдала за тем, как взрослые недобры друг к другу, и замечала определенные вещи в поведении людей, которые заставляли меня думать: «Я не хочу этого делать. Я не хочу быть такой. Не хочу испытывать то чувство, которое сейчас живет в моём теле. Я не хочу, чтобы кто-то, с кем я когда-либо взаимодействовала, чувствовал это.


Фото: Interview Magazine

— Эта тема о женщинах, поддерживающих женщин, является новой, но я думаю, мы занимаемся этим в течение длительного времени. Когда я прилетела в Лос-Анджелес в 20 лет и влюбилась в тех девушек, с которыми дружу до сих пор, в их жизни всё было иначе.


Фото: Interview Magazine

— Телевизор, новости, чтение газет — это может очень расстроить и разозлить меня. Все эти разногласия. Тот хаос, который сейчас существует. Когда люди проявляют жадность и ужасно ведут себя, не ощущая никакой благодарности.

Это так сложно выразить красноречиво. Когда вы видите, что люди причиняют боль другим людям, это очень злит меня. И издевательства над животными, разумеется, тоже.


Фото: Interview Magazine
 
 
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Она также рассказала о том, что ее расстраивает.
 
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