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В Кобрине легковушка жестко сбила пешехода-нарушителя, а он встал и убежал с места ДТП
Источник материала: Tut.by
11 февраля в Кобрине легковушка сбила пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. А пострадавший встал и побежал дальше.
Видео:
ДТП произошло вечером на перекрестке улиц Дзержинского и Дружбы. На записи с наружной камеры видеонаблюдения видно, что легковой автомобиль ехал на разрешающий сигнал светофора. Сразу за перекрестком на дорогу перед легковушкой выбежал парень. После столкновения пострадавший встал и скрылся с места ДТП.
Как рассказали TUT.BY очевидцы, пешехода так и не догнали. Водитель же остался на месте и вызвал ГАИ.
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Парень выбежал на дорогу прямо перед легковушкой.
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