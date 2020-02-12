В Кобрине легковушка жестко сбила пешехода-нарушителя, а он встал и убежал с места ДТП

Источник материала: Tut.by

11 февраля в Кобрине легковушка сбила пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. А пострадавший встал и побежал дальше.

Видео: KOIN Интернет-провайдер

ДТП произошло вечером на перекрестке улиц Дзержинского и Дружбы. На записи с наружной камеры видеонаблюдения видно, что легковой автомобиль ехал на разрешающий сигнал светофора. Сразу за перекрестком на дорогу перед легковушкой выбежал парень. После столкновения пострадавший встал и скрылся с места ДТП.

Как рассказали TUT.BY очевидцы, пешехода так и не догнали. Водитель же остался на месте и вызвал ГАИ.