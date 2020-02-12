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Журналист «Воранаўскай газеты» признана лучшим автором в творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности

12.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Журналист «Воранаўскай газеты» признана лучшим автором в творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности

В Гродненском областном управлении МЧС подвели итоги регионального этапа творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности.


 Средства массовой информации региона ежегодно представляют свои наработки за минувший год в 4-х номинациях. Жюри во главе с первым заместителем начальника областного управления МЧС Александром Ясевым оценило результаты совместной деятельности работников пропаганды городского и районных отделов по ЧС и журналистов. По итогам конкурса места распределились следующим образом:
  В номинации «За оперативность и объективность» 1-е место зяняла редакция газеты «Перспектива» (Гродненский район), на 2-м месте коллектив редакции газеты «Наш час» (Волковысский район), на 3-ем — редакция газеты «Новае жыццё» (Новогрудский район).
  В номинации «Пропаганда знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» лидером стала редакция газеты «Астравецкая праўда» (Островецкий район). «Серебро» — у газеты «Берестовицкая газета» (Берестовицкий район). 3-е место разделили между собой редакции газет «Праца» (Зельвенский район) и «Ивьевский край» (Ивьевский район).


«Лучшим автором» признана Ольга Воробьева (редакция газеты «Вороновская газета»). Второе место заняла Светлана Фёдорова (редакция газеты «Астравецкая праўда») со своим проектом для детей «Каб не гора — парады ад Ягора». Тройку лидеров замкнула Юлиана Амбрушкевич (редакция газеты «Милицейский вестник»).

В номинации «Лучший проект» две лидирующие позиции у творческого коллектива редакции «Свислочская газета» — с уже полюбившимся читателям проектом «На всякий пожарный», а также проектом «Теремок» для детской аудитории. «Бронза» досталась ООО «Слонимское кабельное телевидение» (Слонимский район).

Работы-победители представят Гродненский регион на республиканском этапе конкурса.


Жюри отметило высокий уровень подготовленных материалов и результаты совместной работы спасателей и представителей редакций газет «Перамога» (Дятловский район), «Светлы шлях» (Сморгонский район), «Полымя» (Кореличский раон), «Слонімскі веснік» (Слонимский район), «Ашмянскі веснік» (Ошмянский район), «Дзянніца» (Щучинский район), а также телерадиовещательного канала «Гродно Плюс» и радио MFM (г.Гродно) в 2019 году.

Гродненское областное управление МЧС выражает благодарность всем средствам массовой информации Принеманья за тесное взаимодействие в сфере освещения деятельности спасательного ведомства и пропаганды безопасной жизнедеятельности.

https://grodno.mchs.gov.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненском областном управлении МЧС подвели итоги регионального этапа творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности...
 
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