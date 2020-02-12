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Журналист «Воранаўскай газеты» признана лучшим автором в творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности
12.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гродненском областном управлении МЧС подвели итоги регионального этапа творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Средства массовой информации региона ежегодно представляют свои наработки за минувший год в 4-х номинациях. Жюри во главе с первым заместителем начальника областного управления МЧС Александром Ясевым оценило результаты совместной деятельности работников пропаганды городского и районных отделов по ЧС и журналистов. По итогам конкурса места распределились следующим образом:
«Лучшим автором» признана Ольга Воробьева (редакция газеты «Вороновская газета»). Второе место заняла Светлана Фёдорова (редакция газеты «Астравецкая праўда») со своим проектом для детей «Каб не гора — парады ад Ягора». Тройку лидеров замкнула Юлиана Амбрушкевич (редакция газеты «Милицейский вестник»).
В номинации «Лучший проект» две лидирующие позиции у творческого коллектива редакции «Свислочская газета» — с уже полюбившимся читателям проектом «На всякий пожарный», а также проектом «Теремок» для детской аудитории. «Бронза» досталась ООО «Слонимское кабельное телевидение» (Слонимский район).
Работы-победители представят Гродненский регион на республиканском этапе конкурса.
Жюри отметило высокий уровень подготовленных материалов и результаты совместной работы спасателей и представителей редакций газет «Перамога» (Дятловский район), «Светлы шлях» (Сморгонский район), «Полымя» (Кореличский раон), «Слонімскі веснік» (Слонимский район), «Ашмянскі веснік» (Ошмянский район), «Дзянніца» (Щучинский район), а также телерадиовещательного канала «Гродно Плюс» и радио MFM (г.Гродно) в 2019 году.
Гродненское областное управление МЧС выражает благодарность всем средствам массовой информации Принеманья за тесное взаимодействие в сфере освещения деятельности спасательного ведомства и пропаганды безопасной жизнедеятельности.
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Журналист «Воранаўскай газеты» признана лучшим автором в творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности
В Гродненском областном управлении МЧС подвели итоги регионального этапа творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности...
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