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В Гомеле прямо в отделе милиции застрелился мужчина

12.02.2020 16:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле прямо в отделе милиции застрелился мужчина
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Чрезвычайное происшествие произошло днем 11 февраля в Железнодорожном РОВД. По предварительным данным, прямо в отделе милиции застрелился мужчина.

В Гомеле прямо в отделе милиции застрелился мужчина В Докшицах мужчина застрелил знакомого из ружья

По информации УВД Гомельского облисполкома, материалы проверки ЧП, повлекшего смерть человека, в том числе видео с камер наблюдения, переданы в Следственный комитет. Там проводят проверку. Более подробные сведения официальные источники пока не сообщают.

Ряд СМИ опубликовали информацию о том, что погибший – бывший охотник. Ранее милиция изъяла у него ружье по причине поставленного диагноза из области психиатрии.

 
 
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ЧП произошло в Железнодорожном РОВД Гомеля днем 11 февраля.
 
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