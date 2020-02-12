В Гомеле прямо в отделе милиции застрелился мужчина

Источник материала: Аргументы и факты

Чрезвычайное происшествие произошло днем 11 февраля в Железнодорожном РОВД. По предварительным данным, прямо в отделе милиции застрелился мужчина.

По информации УВД Гомельского облисполкома, материалы проверки ЧП, повлекшего смерть человека, в том числе видео с камер наблюдения, переданы в Следственный комитет. Там проводят проверку. Более подробные сведения официальные источники пока не сообщают.

Ряд СМИ опубликовали информацию о том, что погибший – бывший охотник. Ранее милиция изъяла у него ружье по причине поставленного диагноза из области психиатрии.